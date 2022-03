“Se parlo sono guai e denunce”. Isola dei Famosi, la collega hot avverte Ilona Staller: “Su quelle cose…”

All’Isola dei Famosi non mancano i colpi di scena. L’ultimo, in ordine di tempo, il mancato arrivo di Guendalina Tavassi e del fratello in Honduras. A fare luce sul mister ci ha pensato il fidanzato di Guendalina, Federico Perna: “Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha continuato Perna. “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione”. Per capire quello che succederà bisognerà aspettare.



Non lascerà invece l’Isola dei Famosi Floriana Secondi, dopo il duro sfogo nel corso della terza puntata. Tutto era nato dopo che Alvin ha comunicato a lei e Antonio Zequaila che sarebbero andati a vivere a Playa Sgamada.”Io non vado a Playa Sgamada, non sono d’accordo. Dato che il pubblico ha deciso così, io voglio andare a casa, rispetto il mio pubblico” ha dichiarato inaspettatamente la romana. “Non mi interessa restare in gioco e giocare con lui, con tutto il rispetto che ho per lui. Il pubblico è sovrano” ha continuato Floriana decisa a lasciare L’Isola dei Famosi.







“Ha deciso di mandarmi a casa. Io vivo per il mio pubblico. Non mi va di andare a Playa Sgamada. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa”. A cercare di far ragionare la naufraga ci ha pensato la Blasi: “Floriana, puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Ti ricordo, però, che sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare all’Isola dei Famosi e so quanto tu ci tenevi a fare questa esperienza”.



Parole dopo le quali è tornato il sereno sul fronte Floriana ma non all’Isola dei Famosi, dove l’aria si è incendiata ed i fari accesi su Ilona Staller tornata ieri coppia con Roger Balduino. A centrare l’attenzione sull’ex stella del porno è stata Eva Henger dalle colonne del settimanale Nuovo Tv. Alla domanda “Cosa mancherà di più a Ilona?”, ha risposto secca:“Non lo posso dire! Diciamo suo figlio se no mi querela”.



Eva Henger, che anni fa partecipò all’Isola dei Famosi, aveva poi ancora commentato la presenza di Ilona Staller: “Lei fa tutto con naturalezza, anche tirare fuori il seno al ristorante. Non è detto che non lo faccia in una delle prossime sere all’Isola. Per il resto non sarà facile per Ilona Staller come non lo era stato per me. Ho sofferto la mancanza di cibo”.

