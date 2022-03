“Dovete abbandonare l’Isola”. Salta la prima chiacchierata coppia, l’annuncio di Ilary Blasi  

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi è stata segnata dal feroce botta e risposta tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis con la prima che ha accusato l’attore romano di essere un privilegiato. “Io non ho perso la prova, perché devo stare legata così? Perché tu eri immune il primo giorno e a me mi hanno devastata appena sono arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, non è giusto che sei immune. Gli immuni possono votare gli altri ma non possono essere votati, questa cosa non mi piace per niente. Io ti vedo un privilegiato a te qua, fidate. Tu sei un privilegiato e noi disagiati”, ha attaccato.

Nicolas ha quindi replicato a Floriana: “Ma che vuoi da me? Mica l’ho fatta io la regola, ma che vuoi. Vabbè fai il tuo show, primo piano su Floriana”. E l’ex gieffina: “Ma sei tu che sei bugiardo, perché non ammetti la verità? Ma sei tu l’attore, io l’attrice non la potrei mai fare perché non sono falsa. Io non riesco a recità. Tu sei un grande attore io no, io sono un treno”. Tutto finito? No perché all’Isola dei Famosi è stata buttata benzina sul fuoco.







“È pazza, sta veramente fuori di testa sta donna, è vittima di se stessa, ce l’hanno tutti con lei, la protagonista è lei. Floriana è un’esaltata, sta a duemila, non ci si può parlare”. Poi, davanti agli altri naufraghi de l’Isola dei Famosi Nicolas ha detto: “Perché io non faccio queste cose, mi faccio da parte. Floriana è una bugiarda, mente. Se mi trovassero un telefono (l’ultima accusa di Floriana, ndr) sarei disposto ad andarmene e a pagare una penale pari al mio cachet”.



Dopo queste parole è sceso il silenzio. Intanto l’Isola dei Famosi ha visto la sua seconda eliminazione. Sconfitti al televoto sono risultati Ilona Staller e Marco Melandri che però non abbandoneranno il gioco. . I due hanno raggiunto Playa Sgamada, dove sono diventati concorrenti singoli e non hanno più gareggiato in coppia. Prima di andare via, i due hanno dato il bacio di Giuda che vale una nomination: lo hanno dato a Floriana e Zequila Ilary.



Il bacio ha acceso le proteste di Floriana Secondi. “Da Ilona non lo accetto! Mi hai dato il bacio di Giuda e mi mandi in nomination?”, ha detto. Sull’Isola dei Famosi siamo solo alla prima settimana di convivenza ma la tensione è già alle stelle. Per il reality si annuncia un futuro scoppiettante.

