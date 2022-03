È iniziata l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. La prima puntata è andata in onda lunedì 21 marzo su Canale 5 ed è stata condotta da Ilary Blasi che ha scelto Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti. L’inviato in collegamento con l’Honduras è Alvin: è lui a inaugurare la nuova avventura con il primo tuffo dall’elicottero. Ilary Blasi stupisce tutti al suo ingresso in studio: si presenta con un look sontuoso con tanto di diadema.

La novità di questa edizione riguarda le coppie. La prima ad essere presentata è quella composta da Jeremias Rodriguez, alla sua seconda volta all’Isola dei Famosi, che partecipa insieme al papà Gustavo. I due si definiscono migliori amici e promettono: “Questa esperienza sarà diversa”. Poi è la volta di Carmen Di Pietro, che ha già partecipato al reality, è molto apprensiva con il figlio Alessandro che avverte la mamma: “Ti dimostrerò che non sono più un bambino di 10 anni”.





Quindi è il turno di Ilona Staller, Cicciolina, ex star dei film hard negli anni ’80. Si tratta di una novità assoluta dal momento che non si vede da tempo in tv e non ha mai partecipato ad un reality. E non mancano le prime parole. Ilona Staller, però, non partecipa in coppia (unico concorrente). Arriva sull’isola e le sue parole lasciano tutti senza fiato. “Sono eccitata”, dice. E Ilary Blasi rimane senza parole. Poi ride: una risata mista ad un po’ di imbarazzo.

Cicciolina, come molti ricorderanno il suo nome, nel video di presentazione si dice felice di sbarcare su L’Isola dei Famosi per vivere un’esperienza davvero intrigante. È sicuramente un personaggio di rottura, diverso. Ora, però, c’è una mission: deve trovare un compagno e la sua scelta cade sull’ex pilota di motociclismo Marco Melandri. Ilary Blasi domanda alla ex attrice: “chi scegli tra i naufraghi che vedi davanti a te?”. Ilona Staller prima di fare la sua scelta precisa: “Sono tutti molto simpatici, ma a me piace molto Marco, è simpatico. Dice delle barzellette pazzesche che sono un pò zozzine”.

La vita di Ilona, però, non è stata solo scandita dai film a luci rosse (che l’hanno resa sicuramente celebre), ma anche dal salto in politica. Una scelta che fede discutere: venne eletta in Parlamento nelle fila del Partito radicale (fondato da Marco Pannella). Il suo arrivo a Montecitorio scatenò molti malumori. All’Isola dei famosi, però, ci sono attori importanti riconosciuti nel panorama cinematografico italiano, come Nicolas Vaporidis.