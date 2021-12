“Due gocce d’acqua”. Alessandro Basciano, concorrente al GF Vip e papà. Il figlio Nicolò è già una ‘star’

Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti al GF Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha subito attirato le attenzioni di tutti fin dal suo primo ingresso. Nelle ultime settimane tra le relazioni nate all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini a tenere banco era stata in particolare modo la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore ora è fuori, ma il triangolo con la moglie Delia Duran continua a far discutere. Come in una soap opera adesso è invece Alessandro ad aver iniziato un flirt proprio con l’influencer.

Ma chi è Alessandro Basciano? Cosa conosciamo di lui? Beh, intanto sappiamo che è un imprenditore e personaggio televisivo. Oltre al dating show di Maria De Filippi Alessandro, nato a Genova nel giugno del 1989, ha partecipato anche a Temptation Island. Per quanto riguarda i suoi affetti più stretti ha un grande legame con la mamma e la sorella. E infatti spesso e volentieri sui social lo vediamo proprio con loro. Inoltre Basciano ha un figlio.

Il figlio di Alessandro Basciano si chiama Nicolò ed è nato nel 2016. La mamma è Clementina De Riu, ma tra lei e Alessandro le cose non sono andate come sperato. C’è stata una dolorosa separazione, una rottura a sorpresa. Ma i due sono rimasti in buoni rapporti per amore del piccolo Nicolò. Proprio lui è il protagonista di diversi scatti, tutti bellissimi, che il papà mostra con orgoglio sul proprio profilo Instagram.





Nemmeno un mese fa Nicolò ha compiuto cinque anni, uno scricciolo d’uomo insomma. Che però già pare avere il piglio di cotanto padre, basta guardare per credere. Alessandro Basciano gli ha fatto gli auguri così: “Conquista la folla ❤️ Happy birthday mi niño +5”. Come spesso accade nelle sue foto anche in questo caso papà e figlio sono su una macchina da sogno, una Ferrari. Il fresco inquilino del GF Vip è infatti un grande appassionato di automobili e in passato ha anche lavorato in una concessionaria a Roma.

Mentre gli ingressi di Eva Grimaldi e Federica Calemme sono stati tutto tranne che ‘agevoli’, quello di Alessandro Basciano è stato accompagnato da sguardi più che curiosi. Sia Sophie Codegoni che la stessa Soleil Sorge si sono mostrate particolarmente felici del suo arrivo. Chissà che cosa uscirà fuori. Ma basta parlare di triangoli. Anche perché Alessandro è al momento single. Ma non ditelo in giro eh…