“Non iniziare a rompere”. Poi scoppia la lite al GF Vip: la vippona senza pietà, Eva Grimaldi in lacrime

Tanto GF Vip, troppo GF Vip, sempre GF Vip. Volenti o nolenti gli ultimi giorni hanno rivoluzionato l’atmosfera dentro la Casa dalla porta rossa. C’è chi si fa in quattro per avere la propria privacy e chi fa il diavolo a quattro pur di poter mettere la propria privacy al cospetto di settordicimila telecamere. Questione di scelte. E così c’è chi, come Aldo Montano e Alex Belli, ex amici ora per niente amici, non vedevano l’ora di tornarsene alla vita di tutti i giorni.

E chi invece, come Eva Grimaldi, desiderava tanto entrare. Quel momento è finalmente arrivato. Ma – perché ci sta sempre un “ma” in ogni storia che sia degna di questo nome – varcare quella soglia non è stato per niente semplice. Anzi. È stata la stessa Eva a confessare al settimanale Chi: “È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”.

Per quei pochi che non lo sapessero Imma è la moglie di Eva Grimaldi. E proprio quest’ultima ha avvertito il suo amore: “Tu fai la brava perché sono gelosissima”. Intanto, però, appena messo piede dentro la Casa del Grande Fratello Vip l’attrice è diventata subito protagonista di un battibecco con Katia Ricciarelli. Chiaramente i nuovi arrivati devono ambientarsi in un gruppo che sta insieme ormai da mesi. Non è facile. Tutt’altro.





Proprio nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre, Eva Grimaldi è intervenuta mentre gli altri inquilini stavano facendo i conti per la spesa. E Katia Ricciarelli ha visto la cosa come una indebita ingerenza, quasi una mancanza di ‘rispetto’ nei confronti della ‘vecchia guardia’: “Non voglio discutere – le parole della soprano – sei appena arrivata. Non iniziare a rompere, stai calma”. Non esattamente un messaggio di benvenuta. E infatti Eva non l’ha presa per niente bene.

Dopo le parole di Katia Ricciarelli l’attrice si è allontanata dal gruppo e se n’è andata in camera. Qui, presa dai nervi, si è lasciata andare ad un pianto dirotto: “Mi sento come un ospite che dopo tre giorni puzza” si è poi confidata con Carmen Russo e Manila Nazzaro. Queste ultime hanno cercato di confortarla: “Avrai modo di conoscerci, il rischio è che si possa ferire o sembrare indifferenti, ma il tempo aiuta”.

D’altra parte era stata la stessa Eva a dichiarare: “Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”. Ma forse si aspettava un ingresso più ‘soft’…