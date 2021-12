Mancano pochi giorni a Natale eppure al GF Vip il clima è più teso che mai. Nella puntata di ieri ha fatto discutere il duro faccia a faccia tra Adriana Volpe e Soleil Sorge. “Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che tu hai stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in Casa. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”.



C’era stato, poi, nella notte quello tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. “Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. Ci abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei”.



E ancora: “Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”. Nelle ultime ore ha preso piede il possibile addio di Federica Calemme, entrata solo venerdì. “Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Sono sincera, non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria”.







E ancora Federica Calemme continua: “Io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’. Ed è da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i cog…ni”. E non è finita qui.



Federica Calemme aggiunge: Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c***?” ha concluso.Insomma, la Calemme sembrerebbe non gradire la presenza della Nazzaro in casa.