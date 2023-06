Nel pomeriggio del 6 giugno è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta. E Alberto Matano ha subito esordito parlando di un suo problema di salute, che lo ha probabilmente colpito all’improvviso. Il pubblico si era subito accorto di qualcosa di diverso, anche se inizialmente non si era pensato a notizie positive. Lui allora ha preso la parola e si è rivolto direttamente verso le telecamere, facendo così un annuncio importante.

Nei giorni scorsi invece Alberto Matano, che ancora non aveva dovuto fare i conti con questo problema di salute, aveva redarguito l’ospite Anna Pettinelli per un gesto di quest’ultima non corretto. Lei è stata vista col cellulare in mano intenta a fare qualche attività col dispositivo elettronico. E Matano le ha detto: “Non so cosa fa la Pettinelli con il cellulare ormai proprio qui, lasciamo perdere gossip, gossip”.

Alberto Matano annuncia un problema di salute a La vita in diretta

E Alberto Matano, oltre a soffermarsi su questo problema di salute che certamente gli ha causato qualche disagio di troppo, si è pure emozionato durante La vita in diretta per le nozze di una coppia affetta dalla sindrome di Down: “Già ho un problema, poi mi fate anche emozionare“. Lui non è entrato nei dettagli del suo malessere, ma tutti hanno potuto subito notare che indossava degli occhiali scuri, a protezione proprio degli occhi.

Matano ha dichiarato davanti agli ospiti in studio e al pubblico che lo seguiva da casa: “Mi scuserete per questi occhiali, ma ho un piccolo problema agli occhi, nulla di grave e per fortuna siamo qui“. Non è entrato nei particolari della problematica, quindi non conosciamo la sua natura. I suoi occhi sembravano anche lacrimare, quindi presumibilmente le luci dello studio potevano creargli parecchio fastidio e per questa ragione si è protetto con gli occhiali.

Staremo a vedere se nell’appuntamento di mercoledì 7 giugno si ripresenterà ancora con questi occhiali scuri. E soprattutto se fornirà qualche altra precisazione sulle ragioni scatenanti questo problema.