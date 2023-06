Fedez: “Vuoi da me 600mila euro”. Stiamo parlando chiaramente della vicenda tra il rapper milanese e l’ex socio-amico Luis Sal. I due infatti, dopo diversi anni insieme e la creazione del famoso podcast “Muschio Selvaggio”, hanno deciso di prendere strade separate, anzi, Luis ha deciso. Il motivo, spiega il giovane di origini bolognesi, è da ritrovare nel fatto che Federico Lucia sia troppo egocentrico in tutto quello che facevano e che si sentiva messo da parte. Chiaramente, dopo il video di puntualizzazione di Luis, anche Fedez ha deciso di rispondere ulteriormente.

>> “Scusate, non sto bene”. Alberto Matano, problemi di salute improvvisi. L’annuncio in diretta

“Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile“, ha detto Fedez forse dimenticandosi che è stato proprio lui a fare il primo video raccontando il suo punto di vista. E ancora: “Il mio video su Luis non puntava in alcun modo a buttare m…a su di lui, al contrario del video che lui ha fatto oggi”. Poi Fedez ha precisato che non ha mai pensato di cancellare il video di Luis: “Hai il diritto di usufruire del canale, ma hai anche dei doveri che non stai rispettando. Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta”.





Fedez: “Vuoi da me 600mila euro”

Poi Fedez dice: “Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla”.

Poi Fedez decide di andarci giù pesante e dice: “Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti?”.

non la risposta di zedef all’1 di notte con tanto di cifre chieste da luis (600k) per la società in comune dicendo tra l’altro che non sta rispettando nessuno degli impegni e oneri verso gli altri lavoratori dell’azienda

🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/58jcuEfRoX — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠 🐉 (@ruffi4no) June 8, 2023

Io premessa non son di parte è la parola di Luis contro quella di Fedez e viceversa però è inutile che Fedez pensi non ci siano stati segnali d'allarme non era solo Luis a dirgli di cambiare quell'atteggiamento.#fedez #zedef #muschioselvaggio #LuisSal pic.twitter.com/JegE5VB5A2 — Riccardo (@Rickleoneleo) June 8, 2023

E conclude Fedez: “Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro. E soprattutto si danno risposte al pubblico, senza impedirmi di darmele, semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe arrivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat”.

Leggi anche: “No, questo è troppo!”. Chiara Ferragni, foto choc e nessun perdono. Anche i suoi fan la distruggono