In queste ultime ore Chiara Ferragni è di nuovo al centro di alcune polemiche social. Vi era già vasta attenzione mediatica su di lei e sul marito Fedez per la seconda stagione della serie tv The Ferragnez, uscita qualche giorno fa. Adesso è stata lei stessa a fare una nuova provocazione, pubblicando sul suo profilo Instagram un selfie senza veli. Ovviamente in pochissimo tempo sono arrivati insulti, polemiche o in generale commenti negativi.

Essendo una famosissima influencer ed imprenditrice digitale, Chiara Ferragni è solita mostrare tutta quanta la sua vita sul web. Sia lei che il marito spesso riprendono i loro due bimbi, Leone e Vittoria, mentre svolgono le attività quotidiane. Chiara condivide anche foto con vestiti del suo brand e le piace molto scattare dei selfie allo specchio, in cui mostra gran parte del suo corpo. Queste azioni hanno tante volte portato la Ferragni ad essere attaccata da svariati utenti.

Chiara Ferragni attaccata anche dai fan: il selfie incriminato

Il suo mostrarsi senza veli sui social ha spesso fatto scattare polemiche proprio da parte delle donne, le quali hanno sempre sottolineato che avrebbe dovuto vergognarsi doppiamente, in quanto è una mamma. Chiara Ferragni ha sempre però combattuto contro gli stereotipi e continua a pubblicare qualsiasi cosa che pensa possa trasmettere un bel messaggio per chi la segue. Proprio qualche ora fa ha postato un nuovo selfie, giudicato però dagli stessi fan un po’ troppo esplicito.

Nello specifico parliamo di una foto allo specchio nella quale Chiara indossa solo un paio di slip bianchi e copre il seno con la mano. Un utente ha addirittura commentato: “Pornografia, peccato Chiara“. La Ferragni ha subito replicato: “Siamo seri?”, con alcune emoji che ridono. La maggior parte dei commenti ricevuti sono però per l’appunto negativi. In particolare diversi follower hanno affermato che questi comportamenti non sono di buon esempio per le ragazzine che la seguono, in quanto non ci sono più valori e buon costume. Nello specifico una donna ha scritto: “Dovresti smettere di far credere alle ragazzine che spogliarsi significa affermarsi“.

Senza dubbio questa è diventata la cosiddetta ‘foto dello scandalo’, in quanto in tanti l’hanno definito uno scatto pornografico. C’è anche chi le ha posto una critica chiedendole: “Non capisco perché hai bisogno di pubblicare queste foto, usi il tuo corpo come fosse un oggetto. Chiara ti senti davvero libera oppure a volte sei prigioniera del tuo personaggio?”.