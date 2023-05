Chiara Ferragni e Fedez, dove eravamo rimasti? Beh, basta fare qualche passo indietro e tornare con la mente e con il cuore all’ultimo Festival di Sanremo e alla chiacchieratissima partecipazione della coppia più social d’Italia per farsi un’idea. L’imprenditrice e influencer ha partecipato alla popolare manifestazione canora diretta affiancando Amadeus. L’ennesimo colpaccio del noto e seguitissimo personaggio che solo su Instagram conta quasi 30 milioni di follower.

Forse, però, nemmeno lei si aspettava quello che avrebbe combinato quel paz… ehm, quell’imprevedibile e immarcescibile fenomeno del suo adorato marito Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia. Il rapper, oltre a prendersela coi ministri Salvini e Roccella, ha ‘dato scandalo’ col bacio a Rosa Chemical e qualche altra marachella delle sue. Tanto che qualcuno ha ipotizzato pure degli screzi tra i due dovuti a certi comportamenti decisamente sopra le righe. Si è parlato perfino di crisi tra i due genitori di Leone e Vittoria.

Chiara e Fedez di nuovo insieme a Sanremo? La risposta dell’influencer

Proprio oggi, giovedì 25 maggio, Fedez e Chiara Ferragni tornano in video (su Prime Amazon) con tre nuovi episodi della seconda stagione della serie I Ferragnez. Tra i due sembra tornato il sereno – se mai se ne fosse davvero andato – come conferma l’ultima esilarante gag con il rapper che chiede alla moglie “Mi tocchi le pa…?” e lei che sorride maliziosa. In realtà i due si trovano al bowling e hanno deciso di scherzare con un gioco di parole tutto da ridere…

In occasione del lancio della seconda stagione della loro serie tv Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto una live su Instagram. L’influencer ha così parlato anche della puntata speciale dei Ferragnez proprio sul Festival di Sanremo. Ebbene, mentre lei ha definito l’episodio “intenso“, Fedez ha confessato di aver fatto una “figuraccia“. Per capire di cosa stiamo parlando toccherà aspettare la fine dell’estate quando l’episodio in questione sarà trasmesso.

Intanto, però, Chiara Ferragni ha stupito il pubblico facendo una rivelazione davvero inattesa. Rispondendo alle domande dei follower la moglie di Fedez ha lasciato tutti di stucco. A chi le chiedeva se ci sono possibilità di rivedere lei e il marito insieme a Sanremo Chiara non ha vuto dubbi: “Insieme? Mai più“. Una rivelazione che arriva poco dopo l’indiscrezione secondo cui Amadeus le avrebbe chiesto di condurre il Festival insieme a lui ma non per una sola serata, benzì per tutte e cinque. La Ferragni non ha ancora risposto, ma dopo le sue ultime dichiarazioni proprio su Ama i suoi fan possono sognare.

Chiara Ferragni ha spiegato come ha fatto Amadeus a convicerla di fare Sanremo con lui: “Era da tre anni che mi chiedeva sempre se volessi fare qualcosa a Sanremo. Me l’ha richiesto stavolta e mi ha scritto questo messaggio troppo carino, dicendo: ‘Non voglio che tu pensi che sia uno stalker, quindi te lo chiedo stavolta e se mi dici di no basta. Però sappi che sei sempre la prima donna a cui penso quando penso al Festival’. Allora gli ho risposto e gli ho detto di parlarne. È troppo carino, davvero una bella persona”. Commenti ne abbiamo?

