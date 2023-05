Annuncio a sorpresa di Fedez, che ha rivelato di essersi sottoposto ad una nuova operazione. Il rapper milanese ha rotto il silenzio su Instagram e ha detto qualcosa che finora era stata tenuta nascosta. Un segreto che ha custodito dentro di sé per diverso tempo, ma ora se l’è sentita di ritornare a parlare di questa delicata fase della sua vita, anche perché in queste ore deve fare qualcosa di importante. Ovviamente i fan gli avranno già dimostrato tanto affetto in privato.

E di Fedez non si è parlato solo di questa operazione, infatti nei giorni scorsi è uscita fuori una indiscrezione su di lui e Chiara Ferragni. Il settimanale Oggi ha tirato fuori una sorta di compromesso, fatta dalla coppia, per restare insieme: “Lei deve limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Secondo quanto sottolineato dalla rivista, sembra che Fedez abbia chiesto alla moglie di limitare i contatti: un accordo preso appunto per purificare l’aria di crisi.

Fedez, nuova operazione: la notizia era rimasta segreta

Come ricorderete benissimo, Fedez subì un’operazione chirurgica per la risoluzione del tumore al pancreas che lo aveva colpito tempo fa. Le sue cicatrici le aveva successivamente mostrate ai suoi follower. Ma recentemente è finito nuovamente sotto i ferri e proprio nella giornata del 2 maggio è prevista un’altra cosa altrettanto significativa. Sono tutti al suo fianco, compresa sicuramente la moglie Chiara, la quale lo ha sempre sostenuto durante la sua battaglia.

Fedez ha quindi esclamato sui social: “Oggi tolgo dei punti, non ve l’avevo raccontato ma mi son dovuto riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia. Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina. Una roba estetica”. Niente di allarmante per il marito di Chiara Ferragni, che si trova in buone condizioni di salute per la gioia di migliaia e migliaia di fan.

Fedez si era operato per il cancro al pancreas nel marzo del 2022. Ma fortunatamente non si era sottoposto a cicli di chemio, come confermato da lui stesso: “Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene”.