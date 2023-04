Chiara Ferragni e Fedez, fuori l’accordo. La coppia è reduce da mesi di gossip e indiscrezioni dopo la partecipazione a Sanremo 2023. Strascichi che si fanno ancora sentire e che andrebbero spesso a intrecciare questioni legate tanto alla sfera privata quanto a quella pubblica e professionale. Nonostante le numerose smentite sulla crisi, i fan ne sono usciti alquanto perplessi: dal silenzio sui social a tanti altri dettagli che sono emersi nelle ultime ore, come quello lanciato sul settimanale Oggi che tirerebbe in ballo un accordo.

L’accordo tra Chiara Ferragni e Fedez, cosa si nasconde dietro la presunta crisi di coppia. Nelle ultime ore la moglie del rapper ha attirato non poche critiche su di sé dopo aver pubblicato alcuni scatti che mostrano l’influencer con addosso solo una maglia trasparente e senza reggiseno. Le foto sono state scattate per promuovere un noto marchio di gioielli. Nel giro di poco tempo, è caduta una pioggia di critiche, ma non da parte di tutti.

Infatti c’è stato anche chi ha preso le difese della moglie di Fedez scrivendo: “Premetto che non sono una sua fan, ma i commenti sono scandalosi. È pur sempre una donna come tutte voi. Ma dove andremo a finire, vi scandalizzate per due capezzoli” e ancora: “Vi ricordo che state facendo body shaming, saluti”. Ma il gossip non sembra voler mollare la presa ed ecco dunque un altro dettaglio venire alla luce sulla questione ‘crisi’. Sarà tutto vero? Scopriamo insieme la notizia nel dettaglio.

A lanciare l’ipotesi, il settimanale Oggi su cui si legge a tal proposito: “Lei deve limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Secondo quanto sottolineato dalla rivista, sembra che Fedez abbia chiesto alla moglie di limitare i contatti: un accordo preso appunto per purificare l’aria di crisi.

Dalla partecipazione dei Ferragnez a Sanremo 2023 ad oggi qualcosa è effettivamente cambiato. Infatti i coniugi hanno provato a limitare la loro presenza sui social: pochi post condivisi con i fan rispetto al passato e vita privata da tutelare maggiormente. L’ultimo post nel quale compaiono entrambi, in compagnia di Leone e Vittoria, è datato 23 marzo in occasione del compleanno della bambina. E l’artista aveva scritto: “Happy birthday Vittoria”.