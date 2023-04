Chiara Ferragni conquista una nuova fetta di pubblico. Per l’ennesima volta è riuscita a toccare le corde giuste e si è mostrata in una versione inedita, decisamente lontana dagli outfit alla moda o dai look glamour oppure ancora dagli abiti sexy o dai make-up perfetti. L’influener da 30 milioni di followers su Instagram ha abituato bene il suo pubblico e spesso il suo modo di vestirsi e truccarsi fa da punto di riferimento per il mondo femminile. Questa volta nulla di tutto questo.

Chiara Ferragni si è mostrata diversamente in un video su TikTok ripreso da una Instagram Stories. Un’immagine decisamente inaspettata per l’imprenditrice digitale che ha sorpreso i suoi fan e alo stesso modo ha raccolto tanti commenti positivi. In molte si sono riviste in quelle immagini di Chiara Ferragni: l’influencer ha nuovamente dimostrato che dietro l’immagine in tv o sui social c’è una donna come tutte le altre con le sue imperfezioni.

Chiara Ferragni si mostra con le occhiaie e il trucco sbavato

Infatti Chiara Ferragni si è mostrata nel video di TikTok con le occhiaie e il trucco sbavato. Una immagine insolita che allo stesso modo la rende simile a tante altre donne che hanno le occhiaie appena sveglie e commettono l’errore di dormire senza struccarsi ritrovandosi, al mattino, con il make-up sbavato su tutto il viso. In questo modo il pubblico femminile si è intenerito e si è immedesimato in questa straordinaria influencer che ha prima mostrato ai suoi followers il trucco scelto per una cena di gala di un noto brand, poi ha fatto vedere la “missione fallita” di aver cercato di salvare il trucco dormendoci senza toglierlo.

“Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora ma non è andata proprio come credevo”, sono le parole di Chiara mentre mostra a tutti, in un video, il trucco colato su tutto il viso. Una pioggia di commenti accompagna il video stesso: in molte si sono riconosciute nelle parole di Chiara Ferragni, in molte hanno commesso il suo errore.

“Sei una di noi“, “Mi rivedo tanto in te“, “Chiara spirito guida“, è quanto si legge nei commenti social da parte delle fan dell’imprenditrice digitale. In molte hanno apprezzato un lato più intimo e “normale” della vita della nota influencer e c’è anche chi ha ironizzato sentendosi, per la prima volta, più vicino a una diva dei social come Chiara Ferragni: “L’unico momento in cui potrei assomigliare a Chiara”, “posso finalmente dire che io e Chiara abbiamo qualcosa in comune”.