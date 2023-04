Chiara Ferragni in vacanza in Africa, hater scatenati. E ti pareva, aggiungerete voi. Non è la prima volta – e non sarà l’ultima – che la regina delle influncer posta alcuni momenti di relax e divertimento e viene sommersa dalle critiche. In questa occasione la moglie di Fedez, dopo le brucianti polemiche legate al bacio-gate di Sanremo tra il rapper e Rosa Chemical e le voci impazzite su una presunta crisi con la sua dolce metà, ha deciso di prendersi una bella pausa.

Chiara Ferragni è volata infatti nel continente nero riuscendo finalmente a trovare il modo e il tempo di organizzare un viaggio inizialmente previsto per il 2021. Poi però la pandemia da Covid ha fatto saltare tutto e così l’imprenditrice digitale ha dovuto attendere tempi migliori. Nei giorni scorsi la vip è arrivata in Sudafrica, anche se non si può certo dire che se la sua vacanza sia iniziata nel migiore dei modi. Appena atterrati, infatti, sono state perse le valigie sue e quelle degli amici. Fortunatamente poi sono state ritrovate e riconsegnate ai legittimi proprietari.

Le critiche a Chiara Ferragni per la vacanza in Sudafrica

Come spesso succede quando Chiara Ferragni posta un momento della sua vita privata i follower si scatenano. In un senso o nell’altro. C’è chi fa i complimenti, chi la idolatra e chi l’apprezza. Ma c’è anche chi si sfoga criticandola e attaccandola pesantemente: “Per fortuna Fede non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi“. C’è anche chi chiede: “Ma i figli perché nn li hai portati!”.

La critica più feroce è quella che riguarda i suoi ‘doveri’ di mamma. Alcune settimane fa Chiara si trovava in Marocco per lavoro e anche in quell’occasione i figli Leone e Vittoria erano rimasti a casa con Fedez. Già nel 2018 l’influencer era stata attaccata sotto questo profilo: “Dai Chiara chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col cul* degli altri. È più sua madre lei di te“.

In quel caso Chiara Ferragni rispose: “Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”. Stavolta, invece, a quanto pare Chiara non ha ancora risposto. Forse non ha ancora letto tutti i commenti. O forse, più semplicemente, preferisce continuare a farsi gli affari suoi mentre il mondo fuori continua a girare. E a commentare.

