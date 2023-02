Sanremo si è chiuso sabato sera ma le chiacchiere non si fermano, in particolare a tenere banco sono quelle legate al bacio durante la finale di sabato tra Fedez e Rosa Chemical. Un bacio che aveva visto scendere in campo anche la politica con membri del governo pronti a chiedere, spesso senza citare l’accaduto, la testa dei dirigenti Rai e quella di Amadeus. Amadeus che, da parte sua, si era detto pronto ad andarsene qualora l’azienda avesse deciso di accantonarlo.



Da parte di Fedez e Rosa Chemical erano arrivate spiegazioni sul gesto. Parole che non avevano convinto tutti. Tra quelli meno convinti Caterina Collovati che ha sparato a zero: “Il tema del gender fluid è argomento assai serio. Trattasi di uno stato d’animo che spesso costringe a vite complicate, a giudizi affrettati, a chiusure emotive. Non bastano Rosa Chemical e Fedez che simulano una sodomia per sdoganare la condizione. Al contrario la rappresentazione è pura porcheria”.

Fedez e Rosa Chemical, spunta un bacio di 8 anni fa



E ancora: “Significa ridicolizzare volutamente una situazione in maniera volgare, pornografica, squallida. A loro, artisti con la a minuscola, non stanno a cuore i diritti civili, i percorsi transgender, il mondo LGBT, loro le provano tutte solamente per disgustare sempre di più, per la loro causa fatta di follower e soldi, più like più danaro. Da persona normale, io sì discriminata, non li invito ad andare a quel paese”.



C’è da dire che neppure Chiara Ferragni, moglie di Fedez, pare avesse preso benissimo il momento. Addirittura si era sparsa la voce che fosse infuriata non poco e che potesse ora esserci in atto una crisi matrimoniale. Voci non confermate mentre vengono a galla immagini dal passato che sembrano dire molto latro. A tirare fuori la questione è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Fedez e Rosa Chemical, la vecchia foto pubblicata dal settimanale Chi

Nel dettaglio Chi pubblica una foto, pare di 8 anni fa, in cui si vedono Fedez e Rosa Chemical scambiarsi un bacio. “Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo è un qualcosa di già visto – si legge sulla rivista -. I due, otto anni fa, si erano già baciati fuori da uno studio di registrazione, sotto gli occhi dell’agente di Rosa, come mostriamo nella foto. Nulla di nuovo, dunque, tra i due”.