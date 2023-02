Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, nella serata finale di Sanremo 2023, ha sollevato non poche polemiche. “Mi è scappato, questo è il Festival dell’amore”, aveva detto il cantante in gara al festival alla fine dell’interpretazione del brano Made in Italy. “Sono senza parole”, aveva sorriso Chiara Ferragni, moglie di Fedez, coconduttrice accanto ad Amadeus.

A placare la polemica invece Amadeus. “Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa”. Così il conduttore ha commentato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che ha scatenato qualche polemica. “Le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti”.

Leggi anche: “È successo questo”. Chiara Ferragni-Fedez e la lite a Sanremo, spunta un testimone





Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, il cantante fa chiarezza a Le Iene

Mentre stava cantando la sua ‘Made in Italy‘, che ha chiuso il festival di Santemo classificandosi all’ottavo posto, Rosa Chemical si è avvicinato alla prima fila e prima ha twerkato appoggiandosi a Fedez, poi lo ha trascinato sul palco e alla fine dell’esibizione gli ha dato un bacio alla francese. Il cantante di Made in Italy è stato ospite de Le Iene e ha chiarito la questione.

“Un uomo può giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo. Ma soprattutto qualcuno si è scandalizzato per un bacio tra due amici. Qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa, solo che io poi gliel’ho dato veramente. Fedez era imbarazzato. Però l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente e vero”, ha detto Rosa Chemical parlando del bacio a Fedez.

“E difronte ad una manifestazione d’affetto tra due amici si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palco più importante del nostro paese. Una follia! Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che poi tutta questa libertà non c’è”, ha concluso. A lanciare una frecciatina era stato anche Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che alla richiesta di un commento sull’esibizione di Rosa Chemical ha detto: “Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Dico solo che ho amato molto di più quello tra Anna e Gianni Morandi”.