Fedez, la decisione drastica. Un periodo decisamente turbolento dopo le vicende sul palcoscenico di Sanremo 2023 che pare abbiano fatto vacillare il rapporto con la moglie Chiara Ferragni. Ma dopo tanti pettegolezzi sul rischio crisi di coppia, le acque sembrano essersi calmate. Forse per gettare alle spalle il caos, il rapper ha preso una decisione simbolica.

Fedez rasa i capelli. Un cambiamento del look decisamente drastico e dagli accenti quasi simbolici: il marito di Chiara Ferragni ha preso la decisione e lo ha fatto davvero: capelli rasati a zero. Addio dunque al biondo platino e via libera a un ritorno al colore naturale possibile, sempre a patto che i capelli venissero rasati del tutto. La nuova immagine è stata diffusa su instagram stories attraverso un breve video di pochi secondi dove appare anche la piccola Vittoria.

Ad assistere al momento anche la piccola Vittoria, che però non sembra essere stata molto d’accordo con la decisione di papà. Infatti nel video si vede chiaramente la sua espressione sospettosa non appena saluta il papà prima di uscire. In ogni caso, per la famiglia dei Ferragnez, sempre meglio voltare pagina a tutti gli effetti. Infatti solo poche settimane fa, il rapper ha messo in allarme i fan con un annuncio che ha lasciato senza parole.

“Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti”, ha confidato Fedez ai fan.

Capitolo Chiara Ferragni? La situazione sentimentale sembra essere del tutto rientrata. “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero”, poi poco dopo l’annuncio, ecco finalmente la foto dei due coniugi tornati al loro sorriso di sempre: “È così che dicono stop a tutto”, scrive qualcuno sui social.