Un mese dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, e il fiume di polemiche che ne seguì con voci pesanti di crisi con la moglie Chiara Ferragni, Fedez è tornato a parlare: lo ha fatto alla sua maniera, utilizzando i social. Il cantante ha spiegato per filo e per segno le ragioni di un’assenza tanto lunga dal cybermondo grazie al quale ha costruito parte della sua fortuna. “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero, ed è giusto che sia io a dire come stanno le cose”.



“Devo partire da quando mi hanno diagnosticato il tumore al pancreas -spiega Fedez- Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo agli psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio adatto a me”.

Da gennaio, “mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto. Mi ha agitato tanto, e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti, fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. Effetti così forti l’ho dovuto sospendere senza scalarlo in maniera repentina e mi ha provocato una cosa che si chiama ‘effetto rebound’ che è una cosa che non auguro a nessuno”.



Tanti i messaggi che sono arrivati. Messaggi per lo più di sostegno ma c’è anche chi alza dei dubbi, non sulla malattia e gli effetti degli psicofarmaci, piuttosto sul fatto che il passaggio ‘Sanremo’ sia sta stato del tutto omesso. “Se da un lato i fan mostrano il massimo supporto a Fedez e alla famiglia, dall’altro sentono che non è stato detto tutto e qualcuno parla di mezze verità, inaspettate da una coppia molto social che non ha mai nascosto nemmeno il più intimo e delicato dei loro momenti di vita”.



Nelle settimane scorse le voci su lui e Chiara Ferragni si erano rincorse. Addirittura Fabrizio Corona aveva sparato a zero. Raccontava l’ex re dei paparazzi: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.