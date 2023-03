Finalmente Fedez e Chiara Ferragni si sono fatti rivedere insieme, terminando di fatto tutte le maldicenze dette in queste ultime settimane. Una foto, bellissima e dolcissima che arriva a circa un giorno dall’accorato “Manca quest’altra verità”. Chiara Ferragni, i fan se ne sono accorti dopo la confessione di Fedez del cantante milanese su Instagram. Il giovane è stato male e ha trovato la forza di rialzarsi e difendersi soltanto un mese dopo dall’inizio della shitstorm (ovvero, la montagna di m… che gli è piombata addosso dopo Sanremo).

“Ciao a tutti – dice – eccomi qua dopo una lunga lunga assenza, un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma ed eccomi qua a raccontarvi un po’ quello che è successo”. E ancora: “Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero ed è giusto che vi racconti io quello che è successo”. Poi racconta: “Da dove partire?”.

Fedez e Chiara Ferragni si sono fatti rivedere insieme

“Purtroppo devo partire da un po’ indietro, ovvero da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me”.

Poi entra nello specifico: “Da gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco, questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti, fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca, da impedirmi di parlare in maniera libera. Avendomi questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti, l’ho dovuto sospendere senza scalarlo”.

E “conclude: Mi ha provocato una cosa che si chiama ‘effetto rebound’, che è una cosa che non auguro a nessuno”. Ora finalmente il rapper sta meglio e nelle storie di Instagram ha pubblicato uno scatto insieme alla moglie. “È così che dicono stop a tutto”, scrive qualcuno sui social ed è proprio così. Nessuna crisi di coppia quindi, ma cose ben già serie e che meriterebbero rispetto.

