Finisce così il periodo di silenzio stampa per Fedez, che torna alla ribalta dei social con una confessione da pelle d’oca. In questo periodo di suo allontanamento dalla vita sociale, o quantomeno da quella mediatica, su Federico Lucia se n’è detta di ogni. Funziona così, c’è poco da fare: si fanno illazioni, si montano tesi e qualcuno a volte esagera sparandola grossa. È il gioco del gossip e sia lui, sia Chiara Ferragni, lo sanno fin troppo bene.

Fedez, dicevamo, è tornato e il suo racconto risulta vero e doloroso, carnale e privato. “Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me”.

Fedez ritorna sui social: il racconto choc

E ancora: “Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti”.

"Ho preso gli psicofarmaci sbagliati, Chiara mi è stata vicino", #Fedez rompe il silenzio e chiarisce le sue condizioni di salute pic.twitter.com/YfFV7yXNyJ — Fanpage.it (@fanpage) March 6, 2023

Poi dice Fedez: “Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound. Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso, non una bella cosa. Non ho potuto svolgere il mio lavoro, ragione per la quale non c’ero alla presentazione di LOL e al processo per la strage di Corinaldo e altre cose”.

Il male non guarda in faccia a nessuno. Privilegiato o meno. Nella malattia siamo tutti uguali.

Se anche dopo queste stories continuerete a buttargli merda addosso, siete delle bestie. E vi dovere solo vergognare. #Fedez pic.twitter.com/dMV4FADa36 — franci 🥀🤍 (@_MissCoraline_) March 6, 2023

Fedez quindi ringrazia la moglie: “Voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia passare tempo con la mia famiglia e mia moglie, su cui in questo periodo ne sono state dette di ogni. Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato”.

