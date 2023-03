Chiara Ferragni e Fedez, l’ombra del mistero nella foto. Crisi in casa Ferragnez: ormai il mondo del gossip sta letteralmente impazzendo per scoprire se la coppia di coniugi è o meno tornata alla quotidianità di sempre, quella che li vede uniti e innamorati come accadeva prima di quei fatti avvenuti sul palcoscenico di Sanremo 2023. E oggi tutti gli occhi sono puntati su una foto che potrebbe essere in grado di spazzare via ogni dubbio.

Chiara Ferragni e l’ombra misteriosa nella foto: a chi appartiene? Lo scatto in questione è dolcissimo e ritrae i piccoli di casa Ferragnez seduti al tavolo di un agriturismo. Mamma Chiara ha ben pensato di rendere omaggio ai fan condividendo nel proprio profilo Instagram la foto. Ma come si può ben comprendere, in un momento tanto delicato per la coppia ai fan non sembra scappare nulla. Ecco il dettaglio che non sfugge a nessuno.

Leggi anche: “È la mia decisione”. Fedez, annuncio ufficiale e pubblico senza parole: “Preferisco così”





Chiara Ferragni e l’ombra misteriosa nella foto: a chi appartiene?

Sul tavolo al quale sono seduti Leone e Vittoria ecco riflessa l’ombra di chi sta scattando la foto e per molti non ci sarebbero dubbi: la sagoma è quella di Fedez. “Federico è nell’ultima foto. Spero tanto stia meglio”, scrive una fan e ancora: “Ha ragione, l’ombra di chi fotografa ( lo spero anch’io )”, oppure “Doveva essere in tribunale. Comunque oggi è lì con Chiara, come sempre del resto“. Ma non tutti sono convinti che l’ombra sia di papà Federico.

“L’ombra c’è, è vero, ma come fai a dire che è Fedez?” e ancora: “Certo che se Fedez è li con loro ed ha contestualmente presentato un certificato di malattia che non gli permette di presenziare in udienza…speriamo non passi a casa il medico fiscale sarebbe giusto un piccolo reato”. Insomma, scoppia un vero caso. Ma esiste un altro indizio che scongiurerebbe del tutto il rischio crisi di coppia. Un altro scatto diffuso su “Novella 2000” mostra chiaramente i Ferragnez riuniti sempre in Val Brembana. Secondo il settimanale si tratta di immagini che “mettono invece una volta per tutte la parola fine a qualsiasi pettegolezzo“.

Mamma e papà vicino ai bimbi per un giretto sul pony. Tutto sembra essere tornato alla normalità. A voi non sembra? Si leggono tra i numerosi commenti al post, le sagge parole di un follower che scrive: “Forza ragazzi, le tempeste passano, ma le cose belle restano. A tutte quelle persone che criticano che parlano male, che fanno commenti maligni…”.