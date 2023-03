Nuovi sviluppi su Fedez e Chiara Ferragni. Dopo un lungo silenzio, il rapper milanese ha deciso di parlare nel pomeriggio di venerdì 3 marzo. Anzi, per l’esattezza si tratta di un messaggio scritto in una sua Instagram story. In queste ore erano uscite fuori voci sempre più allarmanti su di lui, soprattutto dopo la sua mancata presenza alla conferenza stampa della terza edizione di Lol – Chi ride è fuori. Non erano giunte spiegazioni ufficiali sulla sua assenza e non c’era stato nemmeno un suo collegamento in video.

Quindi, è sparito dalla circolazione da un po’ di tempo ma ora Fedez ha parlato e ha detto qualcosa di importante anche su Chiara Ferragni. Ha cercato di fare chiarezza su questo periodo personale. Infatti, subito dopo il Festival di Sanremo, non si è fatto vedere molto in giro. Recentemente era parso un po’ in difficoltà, infatti durante un suo intervento social aveva balbettato e non sembrava essere molto lucido nei suoi discorsi. Si era scusato, non rivelando però le ragioni di quella insofferenza.

Leggi anche: “Vuole divorziare”. Chiara Ferragni e Fedez, la notizia più dirompente: “Sta malissimo”





Fedez rompe il silenzio e parla di Chiara Ferragni

Attraverso il noto social network Fedez ha smesso di rimanere zitto e dopo le voci su Chiara Ferragni, ha voluto svelare cosa gli stia capitando in questo momento. Possiamo già anticiparvi che non ha chiarito tutti i dubbi e i misteri intorno alle sue condizioni, ma ha riferito qualche particolare in più che ha messo l’accento soprattutto sul suo rapporto con l’imprenditrice digitale. Andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato e vedremo se nelle prossime ore Chiara vorrà dare qualche altra precisazione.

Questo quanto scritto da Fedez su Instagram: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. E ha anche pubblicato un cuore rosso. Quindi, non ci sarebbe una crisi coniugale ma qualche altra problematica privata sconosciuta. Infatti, ha fatto capire di avere un periodo no, ma non è entrato nei dettagli. Presto però potrebbe svelare definitivamente l’arcano.

In precedenza Fabrizio Corona aveva invece raccontato: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez”, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.