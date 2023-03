“È malato”. Ansia Fedez, la preoccupazione aumenta: l’ultima notizia sulle sue condizioni

Continua la preoccupazione intorno a Fedez. Le sue condizioni di salute stanno tenendo tutti in apprensione e non è bastato il suo messaggio social, pubblicato su Instagram nelle scorse ore, a spegnere le brutte voci. Il marito di Chiara Ferragni ha rinunciato in queste ore ad un’altra apparizione e ci sarebbero ormai conferme che non stia bene dal punto di vista fisico. Una situazione che ha ancora parecchi punti oscuri, visto che né lui né l’imprenditrice digitale hanno voluto riferire dettagli molto esaustivi.

Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute nella giornata del 3 marzo, smentendo anche i rumor legati ad una crisi coniugale con Chiara: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. E ha anche pubblicato un cuore rosso. Quindi, non ci sarebbero problematiche di coppia. Ma vediamo adesso cosa è accaduto al rapper milanese.

Fedez, novità sulle condizioni di salute

Ora a soffermarsi su Fedez e sulle sue condizioni di salute è stato il sito Fanpage, che in anteprima ha scoperto qualcosa di importante. Dopo non essersi presentato alla conferenza stampa di Lol – Chi ride è fuori, l’artista ha saltato anche un altro appuntamento rilevante. E stavolta si è scoperto il motivo, infatti sarebbe malato. Questo non fa che accrescere le ansie dei suoi ammiratori, che lo avevano già visto in difficoltà alcuni giorni fa, dopo essere stato colpito dalla balbuzie.

Fedez non ha potuto presenziare ad un’udienza di Ancona, in relazione alla strage di Corinaldo, quando persero la vita 6 persone durante una manifestazione che prevedeva la presenza di Sfera Ebbasta. Il marito della Ferragni era stato in quel locale diverso tempo prima e quindi doveva essere ascoltato dai magistrati. Ma Fanpage ha scritto: “Ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aule per il processo bis, legato alla strage in discoteca a Corinaldo”.

Non sono stati riferiti particolari sulla malattia di Fedez, quindi non è dato sapere cosa abbia realmente. La preoccupazione permane, quindi si attendono altre dichiarazioni del diretto interessato, il quale comunque ha detto che presto dovrebbe farsi sentire nuovamente.