Chiara Ferragni e Fedez sono volati insieme ai loro figli, Leone e Vittoria, e all’immancabile tata negli Emirati Arabi per trascorrere le vacanze di Pasqua. Una vacanza di lusso, come sono abituati i Ferragnez, con tutte le comodità a portata di mano e ovviamente ristoranti al top. La coppia ha deciso di soggiornare nel Bvlgari Hotel & Residences, struttura dove una camera può costare – e questo lontano dai giorni di Pasqua – minimo 1.300 euro a notte e dove la suite junior può costare anche 3.500 euro a notte.

Una spesa che ovviamente, visto il loro giro d’affari, i due possono permettersi. Il viaggio di Chiara Ferragni e Fedez ha scatenato delle polemiche. La prima a causa di alcune parole rilasciata dal cantante durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio neanche un anno fa, nel maggio 2022. Fedez in quell’occasione si era lanciato in un duro attacco nei confronti del Paese e in particolare della città di Dubai: “Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di uno youtuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più. È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto”.

Chiara Ferragni e Fedez, polemiche per il menù del ristorante

Parole che, alla luce del nuovo viaggio di Chiara Ferragni e Fedez ha fatto storcere il naso a molto loro follower. “Fede ma non avevi detto che a Dubai non ci saresti più tornato?”, o “Fedez ma non avevi parlato male degli Emirati prima dei Mondiali? Ora ci passi le vacanze? TU E LA TUA FAMIGLIA SEMPRE INCOERENTI”. C’è anche chi fa una battuta sul famoso abito indossato da Chiara Ferragni a Sanremo: “Pensati a Disneyland coi cadaveri sotto al tappeto”.

L’altra polemica è nata per il menù del ristorante del resort in cui alloggiano. Nel video pubblicato da Chiara Ferragni si intravede il menù e l’occhio dei follower è caduto sui prezzi da capogiro. Un crudo di gamberi e di scampi costa 180 euro, mentre per un antipasto carpaccio di branzino con salsa al limone un cliente del Bvlgari Hotel & Residences di Dubai deve sborsare 135 euro. 90 euro per una semplice insalata di anguria e feta e 96 per un’insalata mediterranea.

“Il Ristorante – Niko Romito del Bulgari Resort Dubai richiama il design elegante e originale del Bulgari Hotel Milano e rende omaggio alla grande tradizione italiana”, si legge sul sito del resort”. Nei Bulgari Hotels & Resorts, lo chef Niko Romito, tre stelle Michelin, ha curato, appositamente per Il Ristorante, una cucina che fonde il concept italiano moderno con quello classico offrendo un’interpretazione semplice e contemporanea dei sapori unici e raffinati della penisola”, si legge ancora. Il Ristorante – Niko Romito è stato premiato con due stelle dalla Guida Michelin Dubai 2022.