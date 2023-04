Arrivano novità su Chiara Ferragni e Fedez, i quali da ormai tanto tempo sono al centro di brutte voci sul loro matrimonio. Dalla finale del Festival di Sanremo 2023 si sono susseguite molte notizie, infatti si è vociferato che potessero lasciarsi a causa di divergenze insormontabili. Loro non hanno mai confermato di essere in crisi, poi si sono fatti vedere insieme e il rapper milanese ha anche rivelato i motivi della sua temporanea assenza dai social, relativi a problemi personali di natura psicologica.

Ma non tutto è ancora chiaro su ciò che succede tra Chiara Ferragni e Fedez e ora forse siamo finalmente riusciti a saperne di più, grazie ad un articolo pubblicato dal settimanale Oggi. I fan dei Ferragnez chiedevano a gran voce aggiornamenti, visto che i due coniugi non avevano più toccato questo tema delicato. E si è giunti ad una sorta di chiarimento finale, non sappiamo se definitivo, infatti stando a queste ultime notizie potremmo aspettarci altri cambiamenti in futuro.

Leggi anche: “Non puoi farlo ai tuoi figli”. Chiara Ferragni, arrivano critiche dopo le ultime foto





Chiara Ferragni e Fedez, cosa si è saputo sul loro rapporto

Innanzitutto Oggi si è reso conto di un aspetto da non tralasciare assolutamente, ovvero che Chiara Ferragni e Fedez non si stanno più mostrando insieme come facevano un tempo. Quindi, quella foto delle due mani unite o qualche dedica fatta in passato non sarebbero dei gesti che possano far rientrare del tutto le brutte voci. Inoltre, l’imprenditrice digitale è stata anche all’estero da sola per lavoro. Mentre il cantante è stato nella loro abitazione ed è stato vicino ai figli Leone e Vittoria.

Poi c’è un altro evento da tenere d’occhio, ovvero che non sono ancora state diffuse news in merito alla seconda stagione di The Ferragnez, che potrebbe essersi stoppata a causa delle problematiche familiari. Questa l’analisi finale del magazine: “Tra Chiara e Fedez c’è una pace armata e a distanza“. Vedremo nei prossimi giorni se vorranno dire qualcosa in merito. In caso di silenzio, le indiscrezioni negative potrebbero diventare predominanti, quindi bisognerà vedere come si comporteranno.

L’ultimo post nel quale compaiono entrambi, in compagnia di Leone e Vittoria, è datato 23 marzo in occasione del compleanno della bambina. E l’artista aveva scritto: “Happy birthday Vittoria”. Ma poi il mistero si è infittito nuovamente.