Negli ultimi post Instagram non è passato inosservato un dettaglio che spunta dal top di Chiara Ferragni. E, incuriositi e preoccupati, i follower le hanno chiesto che cosa è successo. A novembre molti fan avevano notato un cerotto sul braccio dell’imprenditrice e molti avevano chiesto cosa le fosse successo. Dopo settimane di silenzio, l’influencer aveva rotto il silenzio spiegando di essersi sottoposta a un piccolo intervento di rimozione di un neo.

Negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha dovuto affrontare un periodo di stress. Lo scorso anno Fedez ha dovuto affrontare un delicato intervento per rimuovere un tumore al pancreas, poi c’è stato il festival di Sanremo. E subito dopo le voci di una profonda crisi matrimoniale. Negli ultimi mesi l’imprenditrice è apparsa ai suoi fan dimagrita e il cerotto che spunta dal top è stato un altro ‘segnale’ che ha fatto allarmare i suoi follower.

Chiara Ferragni, fan preoccupati per il cerotto che spunta dal top

Qualche mese fa i fan si erano preoccupati per un cerotto che spuntava in diverse occasioni nelle storie. Chiara aveva spiegato di essersi sottoposta a un piccolo intervento per rimuovere un neo: “Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi“, aveva detto Chiara Ferragni.

“Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo. Fortunatamente è arrivato il risultato dell’istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato e da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma”, ha detto ancora Chiara Ferragni.

Nel nuovo post pubblicato da Chiara Ferragni si vede un cerotto spuntare dal top. “Che cos’è il cerotto sul seno?”, si legge tra i commenti. La ferragni non ha ancora risposto ma è probabile che il cerotto nasconda una ferita dovuta alla rimozione di un altro neo. A preoccupare i fan è anche uno scatto in cui l’imprenditrice appare decisamente troppo magra.