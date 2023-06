Gerry Scotti contro Fedez e lui risponde. Siamo giunti al secondo capito del piccolo “dissing”, passateci questo termine giovanile per descrivere un piccolo battibecco social tra uno dei più grandi presentatori italiani e il rapper milanese. Tutto è iniziato quando il 26 giugno, sul canale di Muschio Selvaggio è stata caricata una nuova puntata del podcast, quella con Morgan che Fedez ha definito “toccante”. Il marito della Ferragni, con il nuovo conduttore Mister Marra, hanno intervistato il giudice di X Factor e le cose sono andate bene. E proprio in questa sede si è parlato anche di Gerry Scotti.

Per chi non lo sapesse infatti, il presentatore Mediaset recentemente ha pubblicato un video in cui faceva ironia proprio sul programma ideato da Fedez e Luis Sal. Indicando una pianta, Gerry Scotti aveva detto: “È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. Tra l’altro c’era stata anche un po’ di maretta durante la puntata tra Fedez e Scotti. Il presentatore di Caduta Libera non gli aveva perdonato di non sapere chi fosse il regista teatrale Giorgio Strehler.





Gerry Scotti contro Fedez e lui risponde

Fedez allora ha deciso di commentare e rivolgersi direttamente a Gerry: “Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore… è venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima, io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un’intervista in cui mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, quel giorno in cui io lo dissi le ricerche su Strehler su Google si impennarono. Quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler”.

Immancabile la risposta divertita di Gerry Scotti che dice al rapper milanese: “Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione”.

GERRY SCOTTI STO MORENDO pic.twitter.com/bP6hJ88bks — Bruciando Nelle Mie Mura. (@kashujiku) June 20, 2023

E ancora: “Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui. Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno cavalcato l’onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato, non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo”.

