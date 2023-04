Gerry Scotti sta per lasciare Mediaset? È questa la notizia che si sta rincorrendo per due corridoi: quelli di Cologno Monzese e quelli della Rai a Viale Mazzini a Roma. Se fosse confermata la notizia, sarebbe una delle bombe più incredibili degli ultimi anni. Ne abbiamo avuto un assaggio, di quello che potrebbe capitare, con la vicenda di Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice, dopo avere avuto delle sfortunate e recenti avventure col Biscione, ha ricevuto un’offerta che non ha potuto rifiutare, citando deliberatamente Francis Ford Coppola.

Per lei, lo sappiamo, il salto è stato pericoloso, ma ripagato in pieno dagli ascolti clamorosi di Boomerissima. A quel punto Alessia Marcuzzi non si è più fermata e lo sappiamo bene. Ed eccola con le sue simpatiche apparizioni in Viva Rai 2 di Fiorello al Festival di Sanremo. Un momento epico per la sua intensa e bellissima carriera, che di fatto in questi ultimi periodi aveva avuto una brusca frenata.

Gerry Scotti sta per lasciare Mediaset?

Ora tutti si stanno chiedendo se toccherà la stessa (fortunata) sorte a Gerry Scotti, qualora decidesse di fare questo salto nel buio. Tutto nasce da una battuta dello stesso conduttore che, ospite di una delle tre puntata di La TV dei 100 e uno, ha chiaramente fatto un riferimento choc per i dirigenti di Cologno Monzese. Un bimbo si è alzato e ha chiesto all’amato conduttore tv se avesse intenzione di lasciare Mediaset per andare tra le braccia della concorrenza.

Sibillina la risposta di Gerry Scotti che ha semplicemente detto: “Leggi nel futuro…”. Ora, la sua potrebbe essere stata soltanto una battuta, un modo per far parlar di lui o uno scherzo dettato dalla sua grandiosa ironia che da sempre lo contraddistingue. Eppure in tanti in quel “leggi il futuro” ci hanno visto qualcosa di più. Tra l’altro Gerry Scotti non ha mai disdegnato l’idea di condurre un programma itinerante per tutta Italia.

Il suo sogno, dicono in molti, è quello di scoprire le bontà culinarie legate al cibo e al vino. Insomma, per qualcuno Gerry Scotti si sarebbe stancato di condurre i soliti show con domanda e risposta. E poi parliamoci chiaro, sarebbe un grande conduttore di Sanremo.Ma si sai, per farlo bisogna stare con la squadra “giusta”. E forse è arrivato il momento.

