Ieri, 31 marzo, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Felicissima Sera, programma divertentissimo di Pio e Amedeo. Sono stati tantissimi gli ospiti invitati dai due, tra cui Fabio Cannavaro, Annalisa, Antonello Venditti e Nina Zilli. I due comici foggiani hanno, anche in questa puntata, accolto in studio cantanti neomelodici, tra cui Mario Forte, il quale ha cantato la sua canzone più famosa in occasione del gender reveal di Nina Zilli e del compagno Daniele Lazzarin. Tra gli ospiti della serata vi è stato anche Gerry Scotti.

Il duo foggiano ha ripercorso insieme a Gerry Scotti i suoi 40 anni di carriera, ricordando le varie trasmissioni di successo che sono state da lui presentate in tutti questi anni. Tra queste troviamo anche lo “Show dei Record“, programma che è andato in onda anche quest’anno. Pio e Amedeo hanno voluto creare uno sketch divertente proprio sulla base di questo reality show. Amedeo, durante la messa in onda di Felicissima Sera, è riuscito infatti ad ottenere un record ed entrare nel famoso libro spaccando delle noci con la bocca.

Leggi anche: “Oddio, l’hanno fatto davanti ad Annalisa”. Pio e Amedeo senza freni, le telecamere li hanno beccati





Felicissima Sera, Pio e Amedeo e il pubblico basito dallo sketch con Gerry Scotti

La gag che ha fatto però maggiormente divertire il pubblico è stata un’altra, sempre con il famoso conduttore Gerry Scotti, che è stato totalmente al gioco per tutto il tempo. Pio e Amedeo hanno praticamente dato vita ad una vera e proprio cerimonia funebre. Sono entrate, nello studio di Felicissima Sera, delle donne vestite in nero molto addolorate, le quali si sono posizionate attorno al letto dove era sdraiato per l’appunto Gerry con un rosario in mano. I due hanno anche allestito delle foto di rito e dei fiori grazie ad una vera agenzia funebre foggiana.

Degli utenti Twitter hanno definito questo sketch davvero surreale. Si sono definiti allo stesso tempo super divertiti da questa ironia particolare e abbastanza basiti dall’idea venuta in mente a Pio e Amedeo, nel creare questa messa in scena della morte di Gerry Scotti. La maggior parte dei commenti ha però riscontrato messaggi divertiti e positivi rispetto alla comicità dei due, criticati spesso soprattutto due anni fa nella messa in onda della prima edizione dello stesso programma.

Ricordiamo che in seguito alla prima puntata di Felicissima Sera sono nate tantissime polemiche per un botta e risposta tra Pio e Amedeo e Michelle Hunziker. I due infatti hanno chiesto alla comica svizzera se avesse fatto ogni tanto un ‘richiamino’ con l’ex compagno Eros Ramazzotti, in maniera del tutto ironica. La risposta divertente di Michelle, ovvero: “Ogni tanto sì…per educazione”, ha però scatenato una bufera.