Sempre più scatenati Pio e Amedeo, che nella seconda puntata di Felicissima Sera del 31 marzo hanno fatto qualcosa di clamoroso davanti ad Annalisa. La cantante era una delle ospiti del programma di Canale 5 ed è uscita due volte nel corso della serata. Nella sua prima esibizione ha partecipato ad una sagra del paese improvvisata dal duo comico, che ha visto la presenza anche di Mal e di Gigione. Poi ha cantato il brano Bellissima e tutto il pubblico in studio e da casa è esploso di gioia.

Ma verso la fine della trasmissione, Pio e Amedeo sono andati oltre a Felicissima Sera sorprendendo anche la stessa Annalisa. Quest’ultima ha voluto proporre la sua nuova canzone, Mon Amour, che ha già riscosso un successo importante. Intorno a loro c’erano anche tantissimi ballerini, i quali hanno realizzato una straordinaria coreografia. Ma quando i conduttori hanno fatto irruzione, non solo hanno cominciato pure loro a ballare ma hanno fatto un’altra cosa inaspettata.

Pio e Amedeo, il gesto clamoroso a Felicissima Sera davanti ad Annalisa

Momento quindi indimenticabile regalato da Pio e Amedeo, che a Felicissima Sera continuano a raccogliere consensi da milioni di telespettatori. Annalisa è stata quindi la testimone oculare di questo avvenimento ‘hot’ in studio, dato che è successo proprio mentre stava concludendo il suo singolo. Il pubblico non ha potuto fare altro che ridere e complimentarsi ancora una volta con i due presentatori originari di Foggia, che riescono sempre a strappare sorrisi e a rendere più leggera la televisione.

Ebbene sì, mentre Annalisa cantava, Pio e Amedeo si sono avvicinati e guardati in modo sensuale. E alla fine si sono dati un bacio focoso sulle labbra, quasi come fossero realmente una coppia. Un modo divertente per concludere la puntata e dare appuntamento alla terza e ultima puntata. Un vero e proprio ‘limone’ per omaggiare la canzone, che dice esattamente: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me, mon amour, amour, ma chi baci tu?”. E i presentatori si sono quindi baciati tra di loro.

Le immagini integrali del bacio tra Pio e Amedeo sono state pubblicate su Mediaset Infinity. Il filmato ha una durata di 3 minuti e 55 secondi e proprio nella fase finale del brano è possibile osservare la scena. Cliccate sulla parola video per guardare questo sketch.