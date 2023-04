Colpo di scena a Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Seconda puntata dello show in onda su Canale 5 ricca di sorprese grazie alla simpatia e alla professionalità del duo di comici pugliesi. Ma un momento in particolare ha scritto la pagina più indimenticabile dell’appuntamento televisivo: il gender reveal in diretta tv che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Nina Zilli svela il sesso del bebè a Felicissima Sera. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Lo studio televisivo di Canale 5 si è improvvisamente riempito di gioia ed emozione. Nina Zilli e Daniele Lazzarin, in arte Danti, hanno ben pensato di rendere tutti partecipi di un momonto importante: svelato sul palco di Felicissima Sera il sesso del prossimo nascituro.

Nina Zilli svela il sesso del bebè a Felicissima Sera: un momento televisivo imperdibile da Pio e Amedeo

Scatta il sondaggio tra il pubblico: sarà maschietto o femminuccia? La coppia di comici anima un momento per che Nina Zilli e il rapper diventerà indimenticabile. Poco dopo con tanto spillone in mano, la cantante si avvicina al palloncino ed ecco che in poco tempo il palcoscenico si riempe di coriandoli rosa. Per l’occasione, ad accompagnare il tutto, la voce di Mario Forte che intona il brano “Sarà lui, sarà lei”: a quel punto è tutto ufficiale. La futura nascitura si chiamerà Anna Blue.

La coppia aveva già annunciato la dolce attesa attraverso un post su Instagram nnon senza dimenticare di lanciare un pungente ma ironico riferimento allo spoiler sulla gravidanza in corso lanciato da Fabrizio Biggio nel corso della diretta Instagram del programma di Fiorello, Viva Rai2. “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale!” ha scritto Nina Zilli. “Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi” ha aggiunto la cantante.

Il contenuto del post però poi lascia spazio all’emozione, provando a mettere da parte quel pizzico di risentimento: “Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”. Poi ha aggiunto: “Aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”.