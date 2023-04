Pio e Amedeo, prova superata in diretta tv, ma è choc. Lo show della coppia di comici continua ad accumulare successi. Felicissima sera- All inclusive ha dato al pubblico italiano il secondo appuntamento in onda sempre su Canale 5, continuando a viaggiare alla lunghezza d’onda del quasi 20% share). Puntata decisamente densa di sorprese e di tanti ospiti d’eccezione dunque, come Gerry Scotti, Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama, Nina Zilli e Antonello Venditti.

Amedeo supera la prova in diretta tv: è choc. Una trovata decisamente entusiasmante per Pio e Amedeo che hanno ben pensato di omaggiare il noto conduttore televisivo, Gerry Scotti, cimentandosi in una prova sulla falsa riga di uno dei programmi più di successo dello “zio d’Italia”, Lo show dei record. La prova in questione consisteva nel rompere le noci con i soli denti.

Amedeo supera la prova in diretta tv, ma è choc: “Sta perdendo sangue!”

Pio e Amedeo si sono letteralmente ‘esibiti’ davanti a un giudice implacabile, ovvero Lorenzo Veltri. Partito il tempo: scopo della prova è stato di rompere con i denti un minimo di 25 noci in un solo minuto. “Io da quand’ero piccolo rompevo le noci con la bocca, eravamo poveri, non avevamo lo schiaccianoci e la nonna metteva le nocelle a tavola” ha spiegato Amedeo davanti al pubblico e ai giudici. “Esiste un record di questo tipo sul libro?”, e Gerry Scotti divertito ha risposto: “Se davvero lo supera, viene scritto nel libro, dai che magari ci riesce, io tifo per lui“.

Ed è così che sfidando ogni ben altra aspettativa, a conquistare il titolo indiscusso è stato Amedeo Grieco che ha superato la prova rompendo ben 30 noci. Il titolo al comico è spettato di dovere: targa dei record sventolata al vento e tanti applausi per lui. Ufficialmente la sfida vinta ha condotto il comico pugliese a essere annoverato nel libro del Guinness World Record.

Inevitabile la battuta che ha generato le risate generali in studio: “La buonanima di mia madre mi voleva laureato, ma ecco almeno adesso ho il certificato”, scherza Amedeo facendo il verso di “Adriana” come accade nell’iconica pellicola di Rocky Balboa per poi lanciarsi con la bocca vagamente sanguinante tra le braccia del collega Pio. Vittoria portata a casa e lo show è andato avanti come sempre.