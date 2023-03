“No, non potete dirlo”. Pio e Amedeo gelano il pubblico. Gigi D’Alessio impietrito e imbarazzato: cosa è successo

Pio e Amedeo gelano il pubblico. Serata di esordio con il botto per la coppia di comici alla guida del timone Felicissima Sera. Tantissimi ospiti vip in studio e domande pungenti dei conduttori a cui non hanno potuto fare altro che rispondere. Nel corso della puntata a essere presa di mira anche la giovane cantautrice, reduce dal palcoscenico di Sanremo 2023.

Pio e Amedeo su Madame, il pubblico non se lo aspettava. Grande successo sul piccolo schermo con il format Felicissima Sera andato in onda in prima serata su Canale 5. La coppia di comici non ha davvero risparmiato nessuno: dalle domande pungenti a Michelle Hunziker su Eros Ramazzotti fino all’evidente imbarazzo di Silvia Toffanin davanti alle telecamere. Ma la puntata del programma ha regalato al pubblico un momento di ‘gelo’ quando Pio e Amedeo hanno menzionato Madame e la nota indagine su finte vaccinazioni anti Covid.

Leggi anche: “Sono senza parole”. Pio e Amedeo, il finale di Felicissima sera finisce in lacrime





Pio e Amedeo su Madame, il pubblico non se lo aspettava: è successo davanti a Gigi D’Alessio in evidente imbarazzo

Tutto ha avuto inizio quando, davanti a un altro super ospite, ovvero Gigi D’alessio, i due conduttori e comici hanno pensato di esordire dicendo: “Dovresti usare un nome d’arte. Hai visto Madame? Il nome d’arte ti permette anche di fare l’imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance”.

Dopo questo appunto, Pio e Amedeo hanno fatto calare il gelo in studio, lasciando lo stesso cantautore napoletano in evidente imbarazzo. Spiazzato e colto di sorpresa, Gigi D’Alessio ha deciso di cavarsela con un “Esatto”. Un momento televisivo che nessuno poteva immaginare ma che riporta alla memoria la polemica sorta poco prima che la kermesse musicale aprisse nuovamente al pubblico il sipario del Teatro Ariston di Sanremo.

In merito alla cantante in gara a Sanremo 2023 e alla bufera sollevata intorno al caso delle finte vaccinazioni anti Covid, nel corso dell’ultima serata della kermesse musicale e dopo la performance, Madame è scoppiata a piangere dicendo: “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui”. Poi ha aggiunto: “Devo ringraziare Amadeus, senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto”.