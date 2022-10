Decisione di Mediaset inappellabile, stop a Emigratis: il programma di Pio e Amedeo in onda su Canale 5 è stato chiuso in anticipo. Quella di mercoledì 19 ottobre, è stata l’ultima puntata stagionale. Una decisione necessaria dopo che il duo comico è stato sconfitto in prima serata dalle repliche de Il Commissario Montalbano su RaiUno. Dopo il quarto tentativo andato a vuoto, l’azienda è corsa ai ripari. L’occasione di riscatto, per Pio e Amedeo, potrebbe arrivare presto. Il successo dello scorso anno, con Felicissima sera, è un’operazione che Mediaset intende replicare.



Sicuramente nel 2023, ma non ci sono molte certezze se avverrà in questa stagione televisiva o in quella successiva, da settembre in poi. Nelle ore scorse è arrivato anche un post Instagram del duo. “Ed eccoci qua, da oggi smettiamo i panni di Bufalone e Messicano, Emigratis finisce qui”.

Leggi anche: “Dispiace moltissimo”. Pio e Amedeo, brutta notizia per il duo pugliese: “Non ci volevo credere”





Pio e Amedeo, Emigratis chiuso in anticipo: bassi ascolti. Il messaggio dei comici

E Ancora: “Ci siamo divertiti non sapete quanto e siamo certi vi sia arrivato questo senso di leggerezza e spensieratezza di cui la nostra epoca crediamo abbia bisogno, questo è sempre il nostro piccolo compito. E tra queste righe, immersi nei personaggi ( e qualcuno ha fatto finta di non capirlo) abbiamo cercato di mandare dei messaggi”



“Di dipingere quanto sia ipocrita e superficiale la nostra società, tra le convinzioni di chi ha l’arroganza di sentirsi migliore e di quanto conti ormai più APPARIRE che ESSERE, ed abbiamo, alla fine, cercato di ricordarci quanto, invece, è così incredibilmente facile essere umani. E smessi i panni dei personaggi, siamo felici anche noi oggi, Pio e Amedeo, che anche con i nostri mezzi a disposizione, con un semplice programma televisivo”.



“Grazie ai nostri amici, e grazie a voi, siamo riusciti a lasciare una traccia VERA, questa, che non c’entra con il mondo dello show. Siamo stati in giro sguazzando tra le ricchezze dei benestanti ma è stando lì che abbiamo capito che non dovremmo avere comunque, qui, il tempo per essere infelici. Che la vita è una cosa semplice semplice e la felicità non sta nel desiderare continuamente quello che non si ha ma nel rendersi conto di quanto è abbastanza quello che abbiamo. Noi abbiamo voi”.

“Niente da fare”. Brutta notizia per Pio e Amedeo: la decisione definitiva di Mediaset