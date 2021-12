Non è stato un anno semplice per nessuno. Ma, sinceramente, ci sono mai stati anni ‘semplici’? Certo adesso ci sono grandi attese per il 2022. Tuttavia gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Anche per quanto riguarda la nostra amata televisione la programmazione delle varie reti può subire cambiamenti dell’ultima ora. Tanto per cominciare persiste il rischio di venire contagiati e così ecco che su Rai 1, ad esempio, salterà la serata con Amadeus il cantante Gigi D’Alessio.

È stato lui stesso ad annunciarlo con un post in cui spiega di essere risultato positivo ad un tampone molecolare. Niente “L’anno che verrà” per Gigi. Così come salta l’appuntamento con il Concertone di Capodanno su Canale 5 anche Albano Carrisi. Stavolta l’artista lo ha spiegato, tra l’altro, in diretta a “Zona Bianca”. Ma non è finita, purtroppo Federica Panicucci dovrà fare a meno anche di qualcun altro. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Pio e Amedeo non prenderanno parte all’evento speciale “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci su Canale 5 in diretta da Bari. Davvero una disdetta per i due pugliesi che avrebbero quanto meno risparmiato sulla benzina, ma tant’è. Una grossa perdita per lo show visto che Pio D’Antini e Amedeo Grieco, entrambi foggiani, sarebbero dovuti stare al fianco della Panicucci per tutta la serata. Purtroppo però Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria in attesa di conoscere l’esito del tampone. Dunque stop anche per Pio.





Dunque il “Capodanno in musica” di Federica Panicucci, in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari, dopo Al Bano perde anche Pio e Amedeo. Bisognerà rimpiazzare tutti in fretta e furia anche perché lo speciale inizia alle 20 e 40 con finale previsto per le 2 circa. In ogni caso secondo indiscrezioni dovrebbero far parte dello show, tra gli altri, Annalisa, Bianca Atzei, Michele Zarrillo, Sergio Sylvestre, Mamcita, Riccardo Fogli, Patty Pravo, Tecla e Alfa, Vega Jones, Gemelli Diversi, Emma Muskat, Patty Pravo, Sottotono e Rocco Hunt.

Già il cast era debolissimo ora pure i casi di positività al Covid porella Fede Panicucci#capodannoinmusica December 30, 2021

Insomma appuntamento stasera su Canale 5 alle 20:40 con un “Capodanno in musica” che non parte col piede giusto ma potrebbe riscattarsi nell’emergenza. Federica Panicucci, d’altro canto, è una garanzia e la cornice del Petruzzelli di Bari promette bene. Oltre che in televisione sarà possibile seguire il concerto Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.