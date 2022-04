“Niente da fare”. Brutta notizia per Pio e Amedeo: la decisione definitiva di Mediaset

Che fine hanno fatto Pio e Amedeo? I due comici pugliesi negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico con la loro ironia sgangherata e spesso sopra le righe. Il politically correct con loro non attacca. Ricordate? Dopo una puntata di “Felicissima sera” a maggio scorso scoppiò il putiferio. “Bufera su Pio e Amedeo per le frasi su omosessuali, ebrei, neri” titolò Repubblica.

I due se la presero proprio con il politically correct fino ad arrivare a parlare degli omosessuali in questi termini: “Nemmeno ricchione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricchioni, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l’intenzione. L’ignorante si ciba del vostro risentimento”. Ora, però, per loro arriva un’altra brutta notizia.





Si parlava da tempo della nuova edizione di “Emigratis” il programma che li ha resi famosi nel quale vanno in vacanza a scrocco dai vip. E ne combinano di tutti i colori. Qui ad esempio sono a casa di Chiara Ferragni e Fedez (VIDEO). Lo show avrebbe dovuto andare in onda a maggio 2022. Ma non sarà così.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore Mediaset ha deciso di portare “Emigratis” da Italia1 a Canale5. Ma il programma non sarà trasmesso a maggio, come inizialmente previsto. La nuova attesissima edizione di “Emigratis” andrà infatti in onda in autunno. Perché? Beh, a quanto pare ci sono altri programmi che hanno la precedenza. In programmazione c’è il seguito de “La cattedrale del mare”, ovvero “Gli eredi della terra”. Poi “Un’altra Verità” e “Giustizia per Tutti” con Raoul Bova.

Ma attenzione, non toccherà solo a Pio e Amedeo attendere il proprio turno. In tanti attendono con trepidazione l’uscita di “Viola come il mare”, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini, conta 12 episodi. Sarà trasmessa su Canale5 per circa tre mesi. Anche in questo caso la programmazione è stata rimandata alla nuova stagione tv, autunno 2022.

“Dispiace moltissimo”. Pio e Amedeo, brutta notizia per il duo pugliese: “Non ci volevo credere”