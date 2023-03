Pochi giorni fa è morto il papà di Pio D’Antini, Gildo. Il comico lo ha reso noto sui social postando una foto in cui lo abbraccia e scrive queste toccanti parole: “Ciao Papà… ciao Amore mio. Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie – scrive Pio D’Antini -. Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi”.

Non si conoscono le cause della morte di Gildo D’Antini: il figlio Pio ha solo scritto “Hai smesso di soffrire”. Il terribile lutto è avvenuto alla vigilia di Felicissima Sera, lo show che Pio conduce insieme all’amico Amedeo Grieco. Gildo D’Antini era sposato con Dora, con cui aveva avuto quattro figli, l’ultimo è Pio: “È sempre stato vivace e scherzoso. Lui è nato dieci anni dopo il terzo figlio ed è stato molto coccolato. In casa faceva il pagliaccetto, lo chiamavamo “terremoto”. Pio si chiama così perché noi siamo devoti di San Pio”, ha raccontato la madre del comico a Tv Sorrisi e Canzoni.

Leggi anche: “Ha ricominciato il giro…”. C’è posta per te, Pio e Amedeo: la battuta tutta da ridere su Belen Rodriguez





Felicissima Sera, la dedica di Amedeo a Pio per la morte del padre

E al termine della prima puntata di Felicissima Sera, mentre scorrevano i titoli di coda, Amedeo Grieco si è lasciato andare ad una serie di parole d’affetto per l’amico Pio che, pochi giorni dopo la morte del padre, ha dovuto ritrovare il sorriso per intrattenere il pubblico. Amedeo si è scusato con Pio per non essergli stato troppo vicino in questo momento difficile. I due erano visibilmente emozionati e a stento hanno trattenuto le lacrime: “Noi facciamo un bellissimo mestiere, però a volte ci sono giorni particolari e difficili. In questi giorni io non ho potuto stare vicino ad un amico che ha vissuto un momento brutto. Questo perché ho dovuto mandare avanti la baracca qui. Questo amico è proprio lui”.

“Gli volevo dire scusa e che gli voglio bene. Non sarà facile, il papà è andato via da pochi giorni. Non è facile venire qui e ridere dopo questo, quindi scusami e grazie davvero”, sono state le parole di Amedeo Grieco accolte dall’applauso del pubblico che ha manifestato tutta la sua vicinanza a Pio D’Antini. Il comico commosso, ha ringraziato l’amico facendo, poi, una dedica al padre: “Mio padre non apprezzava troppo Emigratis, ma gli piaceva tanto Felicissima Sera. Quindi questa prima puntata della nuova edizione voglio dedicarla proprio a lui. Ciao papà ciao”.

“In questa prima puntata piena di emozioni, il pensiero più grande va ad una persona speciale”, si legge a corredo del video sulla pagina Instagram di Felicissima Sera. Tanti i commenti da parte dei fan sui social. “Siete fantastici”, “Siete grandi”, “Ci avete regalato tre ore di vita vera”, “La vostra amicizia, starvi vicino nei momenti difficili”, “Campioni di umiltà orgoglio pugliese”, “Siete stati bravissimi e il tuo papà ti vede ed è contento perché il pubblico ti ama…sapete fare divertire ed emozionare”.