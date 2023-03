“Hai smesso di soffrire”. Terribile lutto per Pio D’Antini: il dolore del comico, l’annuncio sui social

Pio D’Antini del duo “Pio e Amedeo” sta per tornare in tv con la nuova stagione di “Felicissima Sera”, lo show che nella passata stagione ha raccolto consensi e critiche per i suoi toni lontani dal politicamente corretto. Insieme ad Amedeo Grieco sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per presentarsi di fronte al pubblico e già in occasione della prima puntata del Serale di Amici 22 i due saranno ospiti per presentare il loro programma.

Ma la vigilia di “Felicissima Sera” è funestata da un terribile lutto per Pio D’Antini. Come lui stesso ha scritto sui social è morto suo padre Gildo a cui era legatissimo. Non si conoscono le cause del decesso e Pio si è limitato a scrivere “hai smesso di soffrire”. Per Pio si tratta di una grave perdita perché era molto legato alla famiglia così come lo è anche Amedeo. Su Instagram Pio ha postato una foto che lo ritrae sorridente con suo padre e le parole che gli dedica sono commoventi.

Pio D’Antini, morto il papà Gildo: “Hai smesso di soffrire”

“Ciao Papà… ciao Amore mio. Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie – scrive Pio D’Antini -. Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi”.

“Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’! – prosegue nella lunga didascalia Pio D’Antini -. Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Fai buon viaggio Pa’. Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla al meglio come piaceva a te ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia… Così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale. Ti amo vita mia, fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”.

Pio D’Antini ha 39 anni ed è nato a Foggia. Insieme ad Amedeo Grieco compone il duo comico Pio e Amedeo. È sposato dal 2016 con Cristina Garofalo (di Foggia anche lei) e vivono a Milano. Pochi mesi dopo il loro matrimonio è nata Chiara, la loro primogenita. La moglie di Pio ha partecipato a diversi concorsi fra cui Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Sash e arrivando alla semifinale delle selezioni per le Veline di Striscia. Oggi continua con il suo lavoro da modella e da influencer.