Momento di grandi risate a C’è posta per te con l’arrivo di due grandi amici di Maria De Filippi: Pio e Amedeo. I due irriverenti comici si sono presentati per cercare di fare pace con Pasquale Iannuzzi (attore, regista e produttore cinematografico) a cui i due avevano fatto una sorta di promessa di finanziamento di 8mila euro per realizzare un film. Una cosa tutta da ridere, tant’è che i due hanno chiamato anche Raoul Bova, che è intervenuto con una simpatica telefonata. Poi in studio si è presentato anche Salvatore Esposito, famoso per il suo ruolo di Gennaro Sevastano nella serie tv Gomorra.

Ma prima ancora che il tutto partisse, Pio e Amedeo hanno fatto dell’ironia su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma anche su Fedez. I comici hanno detto: “Siamo qui perché una persona ha subito un torto da noi, Pasquale Iannuzzi”, hanno esordito i due, nel raccontare la storia dei suddetti 8mila euro da dare a Pasquale. A quel punto la padrona di casa ai due comici pugliesi qualche notizia in più su Iannuzzi e perché il tandem di attori abbia chiamato proprio il regista.

È in questo momento che i due hanno iniziato a dare sfogo alla loro comicità. A andarci involontariamente di mezzo sono Belen e Stefano De Martino, da giorni al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma. Hanno detto: “Avremmo potuto richiamare Belen e Stefano, adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?”, hanno detto Pio e Amedeo.





A quel punto Maria, ridendo tra i baffi, ha semplicemente riportato i due a posto dicendo: “Daiiii…”. Poi Pio e Amedeo se la sono presa con Fedez, con il quale i protagonisti di Emigratis hanno avuto dei momenti di tensione in passato. “Fedez? Sai che abbiamo litigato? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha defollowato…”.

Anche qui Maria ha deciso di non dire nulla e scuotere semplicemente il capo. Poi è entrato in studio Pasquale Iannuzzi che ha incontrato Salvatore Esposito. Alla fine il regista ha finalmente ottenuto i tanto agognati 8mila euro da Pio e Amedeo. Una parentesi tutta da ridere a C’è posta per te.