Importante notizia su Pio e Amedeo, subito dopo la messa in onda della trasmissione Felicissima Sera – All Inclusive. Nella serata di venerdì 24 marzo c’è stata la prima puntata in prima serata, che ha visto la partecipazione di ospiti di un certo calibro. Infatti, sono intervenuti Zucchero, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio ed Elisa. Spazio anche a Giovanna Civitillo e al figlio Josè, che hanno ascoltato alcune canzoni neomelodiche interpretate da alcuni artisti napoletani.

Ma c’era grande attesa anche per un’altra comunicazione inerente Pio e Amedeo, che sono tornati a condurre Felicissima Sera a due anni di distanza dalla prima edizione. Ci sono anche stati momenti di grandissima commozione, con i due comici che hanno fatto un monologo sui figli e poi sono entrati in studio proprio i loro bimbi. Elisa Toffoli ha cantato il brano A modo tuo, col pubblico in studio e i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo che hanno pianto non poco.

Pio e Amedeo, la notizia su Felicissima Sera

Ciò che vi stiamo riferendo riguarda gli ascolti televisivi, infatti sono usciti fuori i risultati degli stessi. Pio e Amedeo hanno sfidato con Felicissima Sera la conduttrice Loretta Goggi, che presenta Benedetta Primavera. Parlando degli altri programmi, su Rai2 N.C.I.S. è stato visto da 954mila telespettatori, mentre su Rai3 Alberto Tomba. Vincere in salita è stato visto da 637mila persone. Invece Quarto Grado su Rete 4 è stato scelto da 1 milione e 126mila telespettatori. Torniamo invece al duo comico.

Pio e Amedeo hanno vinto la gara di ascolti con 2,8 milioni di telespettatori e uno share del 19,5%. Benedetta Primavera di Goggi si è fermata a 2,5 milioni col 15,8%. Nonostante il successo, c’è chi si aspettava un risultato molto più positivo, visto che due anni fa ottennero oltre 4 milioni di spettatori. Ad andare molto bene è stato anche Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza, che su Nove ha totalizzato più di 1 milione e 100mila utenti e lo share che ha raggiunto il 5,8%.

Sulla loro pagina Instagram ufficiale, Pio e Amedeo hanno postato a fine serata una foto con i rispettivi figli e hanno scritto: “Lo facciamo per voi e per loro. Grazie di cuore a chi ci ha seguito! A venerdì prossimo!”. E gli internauti li hanno riempiti di complimenti per lo show.