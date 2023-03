C’è Posta per Te, Gerry Scotti in lacrime. Sabato 11 marzo è andata in onda l’ultima puntata dello show di Maria De Filippi e le emozioni sono state come sempre le grandi protagoniste della serata. Tante le storie toccanti che sono state presentate. Come se non bastasse l’atmosfera è stata resa particolare dal lutto che ha colpito la popolare conduttrice che lo scorso 24 febbraio ha perso l’adorato marito Maurizio Costanzo.

A questo proposito nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni che parlavano addirittura di un possibile addio alla conduzione da parte di Maria De Filippi, apparsa ai suoi collaboratori parecchio provata. In ogni caso a colpire l’attenzione del pubblico è stata la storia di Irene e Daniele, due fratelli che nel giro di poco tempo hanno dovuto affrontare la perdita di entrambi i genitori. Mamma e papà sono stati stroncati dalla stessa malattia. La sorella, così, ha voluto fare una sorpresa al fratello da sempre ammiratore di Gerry Scotti.

Gerry Scotti non si trattiene e scoppia a piangere

Grande commozione ha suscitato la storia di Irene e Daniele che hanno perso entrambi i genitori a 55 e 57 anni. Prima ancora che il ragazzo vedesse la sorpresa l’amatissimo Gerry Scotti non è riuscito a trattenere le lacrime e ha provato ad ironizzare: “Se mi vedete piangere è perché mi hanno fregato la vespa. È dura, mi sento fuori luogo perché è una storia bellissima. Ha i suoi versanti tremendi, ma è una storia dove il rapporto e la famiglia esce a lettere maiuscole. Ho visto parecchi fazzoletti qua”.

Grande gioia nel pubblico quando Daniele ha fatto il suo ingresso e ha potuto conoscere il suo beniamino. Gerry Scotti ha poi aggiunto: “Maria, tu sai che io sono figlio unico, anche se avrei sempre sognato un fratello o una sorella, poi non è capitato e mi sono arrangiato come ho potuto”. Il conduttore ha così svelato un lato umano che del resto il pubblico gli ha sempre riconosciuto.

Successivamente Gerry Scotti ha lanciato un appello a tutti i coloro i quali hanno avuto un momento di incompresione o contrasto con persone care: “Tanta gente ha avuto discussioni con fratelli e sorelle, mandate un messaggino adesso, decidete voi al posto della vita”.

