Antonella Fiordelisi: “Non sto bene”, la confessione preoccupa i fan. Ad annunciare che c’è qualcosa che non va è la stessa protagonista del GF Vip 7. La giovane compagna di Edoardo Donnamaria ha infatti fatto un annuncio durante la serata dell’8 giugno 2023 che ha lasciato molti senza parole. Ma cosa ha detto? In pratica la donna ha deciso di scrivere un ultimo post su Twitter, per annunciare il suo ritiro dalla piattaforma. Il motivo è semplice: gli hater. Seppur la bellissima campana abbia un grande seguito, sono tanti (troppi in effetti, Ndr) che la attaccano senza motivo citando ancora le dinamiche del reality show (qualcuno ricorderà Sparta ecc.).

Ecco, la donna, con uno slancio di superiorità e intelligenza, ha deciso quindi di smettere di restarci male e tagliare la testa al toro. Così la Fiordelisi, dopo aver incontrato alcune fan ad un evento, ha scritto su Twitter: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi“. Più tardi Antonella scriverà sempre sullo stesso social: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter“.





Antonella Fiordelisi: “Non sto bene”, la confessione preoccupa i fan

Chiaramente la scelta dell’ex gieffina ha generato, come di consueto, altri commenti, speriamo gli ultimi quantomeno (almeno finché la giovane sarà fuori dai giochi). “Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio”, scrive un utente.

Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno ❤️🥹 siete stati carinissimi #donnalisi #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

E ancora, qualcun altro scrive: “Io penso che Twitter sia diventato uno dei social più brutti.. e la cosa più brutta è che nessuno prova a mettere fine a questa guerra inutile.. sono settimane ormai che entro senza leggere insulti o cattiverie.. tra di noi prima c’era più serenità”.

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

Un altro scrive ancora: “Le donnalisi: Si si fai bene finalmente hai capito che ti devi staccare da Twitter così non ricevi più odio’. Sempre loro che le criticano pure il paio di mutande che indossa (e spoiler lo hanno fatto). Ma fate una cosa seguitela solo quando pubblica il fidanzato”. Avrà fatto bene? E soprattutto: durerà questa situazione?

Leggi anche: “Una cosa importante da dirvi”. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, l’annuncio arriva così