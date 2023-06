Antonella Fiordelisi in crisi nera con Edoardo Donnamaria. La donna è in crisi ed è lei stessa a raccontarlo a tutti con dei gesti e dei commenti che chiaramente non lasciano spazio a dubbi. Ne abbiamo parlato solo qualche giorno fa, quando la protagonista del GF Vip 7 ha deciso di abbandonare Twitter perché troppo doloroso. Aveva scritto: “Mai elemosinare attenzioni”. Poco dopo il terribile post che ha mandato in panico i fan: “Mi assenterò per un po’ da Twitter. Non credo che faccia bene stare sempre qui”. Il motivo è stato semplice per la compagna di Edoardo Donnamaria: “Troppe cattiverie qui!”.

Poi ancora: “Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”. A quel punto gli utenti si sono scatenati e uno ad esempio ha commentato: “Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio”.





Antonella Fiordelisi in crisi nera con Edoardo Donnamaria

Ma non è finita, perché proprio riguardo Edoardo Donnamaria i fan stanno cercando informazioni di sorta. Per molti i due si sarebbero addirittura lasciati, o quantomeno starebbero vivendo una momento di fortissima crisi. Ma chi può dirlo, se non i diretti interessati? Poi ad un tratto un utente le ha scritto sui social che dovrebbe sorridere: “Sei la più bella del mondo”.

Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta. Grazie! #DONNALISI — Alessandro Rosica (@Investigsocial) June 10, 2023

Serafica Antonella Fiordalisi che ha lasciato tutti basiti: “Ci sto provando!”. A seguire Alessandro Rosica, un amico di Antonella, è stato abbastanza chiaro su cosa stia passando: “Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta”.

Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci. Cia https://t.co/VueJMB192g — Alessandro Rosica (@Investigsocial) June 10, 2023

E ancora: “Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci. Cia”. Insomma, sembra che le cose tra loro non stiano andando affatto bene. E che ci sia anche la certificazione, adesso, che sia successo qualcosa. Ma cosa? Si attendono sviluppi.

