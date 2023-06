Momenti di grande paura per Antonella Fiordelisi, che ha rischiato davvero grosso nelle scorse ore. C’è stato un improvviso tentativo di aggressione nei suoi confronti e il terrore si è palesato davanti a lei. Ha avuto comunque la forza di raccontare tutto ai suoi follower, mentre al suo fianco pare non ci fosse Edoardo Donnamaria. Tra l’altro, a proposito della coppia, sembra che la situazione non vada benissimo e che la rottura non sia poi così lontana.

Ma tornando al fatto principale, Antonella Fiordelisi ha sfiorato di essere vittima di un’aggressione che avrebbe potuto avere delle bruttissime conseguenze. Infatti, dai dettagli rivelati dall’influencer è venuto fuori che la persona che avrebbe potuto farle del male non era in sé e aveva anche un oggetto pericoloso in mano. Fondamentale è stato l’intervento di una persona, che ha subito cercato di metterla in sicurezza.

Antonella Fiordelisi, paura per il tentativo di aggressione

Come svelato da Antonella Fiordelisi, la ragazza si trovava in stazione ed era da poco ritornata da un viaggio lavorativo in Francia, nella capitale Parigi, quando un uomo in stato di ebbrezza è andato verso di lei e ha provato a farle un’aggressione. Decisiva la reazione del tassista, che avrebbe dovuto accompagnarla probabilmente a casa o in hotel, che è riuscito ad evitare qualcosa di davvero molto grave.

Nella Instagram story Antonella si è fatta vedere in strada, mentre entrava in auto, e ha scritto: “Mi si è avvicinato un barbone tutto ubriaco con una bottiglia rotta in mano. Per fortuna è venuto subito il tassista. Non mi ha fatto nulla il barbone, ero sola e non è la prima volta che mi succede. L’ultima volta a Milano con un altro pazzo sotto casa. Vado a dormire che domani (10 giugno n.d.r.) ho tante cose da fare”. Quindi, per fortuna non è rimasta ferita, ma c’è stato solo un enorme spavento.

Come raccontato dall’ex GF Vip, è la seconda volta in poco tempo che ha temuto il peggio, a causa di uomini violenti. Ma l’episodio avvenuto nella notte tra il 9 e 10 giugno l’ha davvero scossa notevolmente, anche se piano piano ora cercherà di riprendersi.