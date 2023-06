Annuncio importantissimo di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che nelle scorse ore hanno deciso di fare un’Instagram story insieme per svelare una notizia inaspettata. Infatti, non avevano fatto intuire nulla in precedenza e i fan sono rimasti sorpresi da questa decisione improvvisa della coppia. Avranno successivamente ricevuto una marea di commenti, ma non è stato possibile leggerli trattandosi di messaggi privati in direct.

Fatto sta che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno dato una grande dimostrazione fattiva del loro cuore enorme. Nelle ultime settimane è successo qualcosa di molto grave, che ha commosso l’Italia intera, quindi anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non potevano rimanere indifferenti davanti a quelle immagini e hanno approfittato di un regalo ricevuto per destinarne una parte a chi sta ancora soffrendo.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, arriva un annuncio importante

Dunque, hanno scelto Instagram per far commuovere tantissima gente che li segue costantemente. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono rimasti particolarmente colpiti dalla tragedia che ha colpito l’Emilia-Romagna, con la devastante alluvione che ha seminato morte e danni dappertutto. Il disastro economico è stato incredibile e nel loro piccolo hanno voluto fare un gesto, che i più maligni non si sarebbero mai aspettati dagli ex gieffini.

Queste le importanti parole della coppia: “Ciao a tutti, abbiamo una cosa importantissima da dirvi, quindi momento serietà. In questi mesi i nostri fan hanno raccolto una grossa somma di denaro per regalarci un viaggio, solo che poi questa somma di denaro è diventata più alta del previsto e allora avevamo deciso di destinare il restante, tolti i soldi del biglietto, ad un’opera benefica all’estero. Solo che vista l’emergenza dell’Emilia-Romagna, siamo riusciti a fare il bonifico ovviamente anticipato per il comune di Faenza tramite una raccolta fondi molto affidabile”.

Hanno ringraziato tutti e poi Donnamaria ha anche fatto vedere quanto è stato donato, infatti il bonifico è stato pari a 4mila euro. E lui ha concluso dicendo: “4mila euro non risolveranno i problemi dell’Emilia-Romagna, lascio qualche indicazione se voleste donare pure voi”.