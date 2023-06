Non solo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In questi giorni si parla moltissimo anche di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Che succede anche a questa coppia nata al GF Vip 7? Gli Oriele, come li chiamano i fan, si sono lasciati definitivamente a quanto pare. Non si contano più ormai le dirette social e le Storie con accuse reciproche e retroscena pesanti, è difficile anche stargli dietro. Ma passando ai Donnalisi, proprio nelle stese ore e di punto in bianco, una serie di ‘mosse’ soprattutto di lei hanno creato il caos tra i follower.

Messaggi ambigui apparsi su Twitter, dove poi è sparita senza far sapere più niente, hanno lasciato ipotizzare una crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ma andiamo con ordine. L’influencer di Salerno, che è sempre più attiva sui social, ha cominciato pubblicando una serie di tweet in cui sostiene che laddove non c’è gelosia non c’è neppure l’amore. Poi la frase per cui non bisognerebbe mai elemosinare attenzioni.

Antonella Fiordelisi, “tutto finto”: cosa è successo

Non è finita. Qualcuno le ha chiesto se e come avrebbe festeggiato i 7 mesi d’amore con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è stata lapidaria. “Oggi festeggerete i 7 mesi?”. E l’ex gieffina ha risposto: “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti“. Altro indizio, l’improvvisa pausa dai social, dove come detto Antonella Fiordelisi è sempre presente.

“Mi assenterò per un po’ da Twitter.. non credo che faccia bene stare sempre qui”, le sue parole. Questa scelta potrebbe essere legata agli attacchi subiti dagli Oriele, si è ipotizzato, ma anche allo stress relativo alla presunta crisi sentimentale. In generale tutti questi elementi hanno spinto i suoi fan a preoccuparsi e a farsi delle domande.

Sono tornata su Twitter 🙄.. ora mi serve un vostro consiglio per affrontare la serata … #donnalisi #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 31, 2023

Più tardi è intervenuta nuovamente nelle Storie di Instagram con Edoardo e spazzato via ogni voce: “Ah, tornate a respirare. Con affetto e simpatia”. Nessuna crisi, dunque, ma qualche dubbio resta: c’è chi ci sente puzza di trovata studiata ad hoc per fare parlare di lei e della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Addirittura c’è chi è convinto che lo scopo di Antonella Fiordelisi era solo togliere il trend su Twitter agli Oriele. Quale sarà la verità?