Antonella Fiordelisi ha sempre più successo dopo il GF Vip 7. Dopo il reality l’ex concorrente, che nella Casa ha trovato l’amore con Edoardo Donnamaria, è diventata uno dei volti più amati e seguiti dei social. E ormai si sta imponendo anche nel mondo della moda. Lo scorso 15 maggio l’influencer ha infatti lanciato la sua prima linea di gioielli chiamata “The Queen Scaccomatto”che ha subito riscosso successo. Un successo clamoroso: è andata immediatamente sold out. Ma c’è una novità.

A mezzo Instagram Antonella Fiordalisi ha annunciato l’arrivo di una seconda parte della linea che sarà disponibile proprio da lunedì 29 maggio. “Ve l’ho detto che subito vi avrei dato uno spoiler” dice l’ex gieffina anticipando poi un dettaglio che impreziosisce la sua collezione.“Da lunedì 29 maggio troverete i bracciali e le collane anche in versione oro (placato oro)”.

Antonella Fiordelisi: “Vergogna”

Non solo l’impegno con la sua linea di gioielli. Antonella Fiordelisi sta incontrando i suoi tanti fan in giro per l’Italia. È stata in un locale di Verona la scorsa notte e come si vede dalle Storie di Instagram anche lei è rimasta sorpresa di tanta affluenza e affetto. C’era anche il fidanzato Edoardo Donnamaria con lei.

Peccato la brutta sorpresa all’alba. Sempre a mezzo social l’ex gieffina fa sapere che dall’entusiasmo è passata allo spavento. Come spiegato in una Storia condivisa intorno alle 5,30 del mattino dei ladri hanno tentato di fare irruzione nella sua abitazione a Milano.

“Io sono sempre più scioccata. Vado a fare una serata e i ladri cercano di fare irruzione a casa mia a Milano. Vergogna”, il messaggio scritto da Antonella Fiordelisi con tanto di screen delle chiamate perse, tra cui figurano due allarmi scattati alle 5.30. Per fortuna tutto si è risolto soltanto con un grosso spavento, con i malviventi che dunque non dovrebbero essere riusciti a varcare la porta d’ingresso.