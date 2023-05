Momento di confessioni per Edoardo Donnamaria, che non poteva non parlare di Antonella Fiordelisi. Lui ha dato vita ad un botta e risposta con i suoi follower, ma si è mostrato molto coraggioso dato che ha chiesto agli odiatori del web di farsi avanti e di porgergli domande scomode. Ovviamente ne sono arrivate tante e lui ha risposto con grande sincerità ad ogni quesito. E ha anche messo alle strette la sua fidanzata, riferendo che lei non ha detto tutta la verità sulla coppia.

Non sappiamo come la giovane apprenderà questa notizia, ma Edoardo Donnamaria ha decisamente punzecchiato Antonella Fiordelisi. Ha invitato i suoi fan a non crederla al 100%, soprattutto in riferimento a qualcosa che succede tra di loro. Una delle prime domande poste all’ex GF Vip è stata la seguente: “Chi è più pesante tra te e Antonella?”. E lui ha optato per una scelta sarcastica: “Amore, quanto pesi?“.

Edoardo Donnamaria punzecchia Antonella Fiordelisi: “Lei mente su una cosa”

Successivamente Edoardo Donnamaria ha voluto rispondere ad un’altra domanda non proprio piacevole, che ha coinvolto sempre Antonella Fiordelisi. Sono stati accusati di stare insieme solo ‘per hype’, ma lui ha esclamato: “Nessuno ha mai detto questa cosa a me in faccia, mmi è stato riferito anche di persone che se potessi parlare… Anzi quando parlerò perché prima o poi le pa*** esplodono e parlo di persone che mi sono state anche vicine”. Poi è giunto un altro annuncio molto atteso.

Un utente gli ha chiesto: “Litigate spesso tu e Antonella?“. E Donnamaria è stato molto chiaro nella sua spiegazione social: “Non credete ad Antonella, non è vero che non litighiamo mai. Lei è buffa quando si arrabbia, comunque nel 99% dei casi si fa pace subito“. Quindi, lei avrebbe detto una bugia in passato e ora è stata smascherata proprio dal suo partner. Si aspetta l’eventuale replica della Fiordelisi, che chissà come avrà preso questa confessione di lui.

Nei giorni scorsi era emerso, tramite l’influencer Amedeo Venza, una cosa importante sulla festa di compleanno di Alfonso Signorini: “I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare!”.