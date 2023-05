Non stanno venendo fuori belle notizie per Edoardo Donnamaria, dopo quello che è successo nel giorno speciale di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha festeggiato in ritardo il suo compleanno, ma ci sono state diverse assenze al suo party e tra queste sono spiccate indubbiamente quelle del giovane e di Antonella Fiordelisi. La ragazza aveva dato una spiegazione ufficiale sulla mancata presenza, ma dietro ci sarebbe però ben altro.

In particolare la fidanzata di Edoardo Donnamaria aveva postato un’immagine con Alfonso Signorini e aveva scritto: “Purtroppo stasera non ci saremo. Ma recupereremo appena saliremo a Milano. Grazie Alfonso, se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo. Ti vogliamo bene, ci vediamo presto”. Invece l’influencer Amedeo Venza ha scritto un post, che fornisce decisamente un’altra motivazione.

Edoardo Donnamaria, cosa gli ha fatto Alfonso Signorini

Nonostante Antonella abbia svelato che lei e Edoardo Donnamaria non si sono recati al compleanno di Alfonso Signorini per impegni che avevano precedentemente assunto, per Amedeo Venza questa non sarebbe la verità. Alcune ore fa l’influencer ha infatti dato vita a due Instagram stories, la seconda molto polemica nei confronti di un fan dei Donnalisi. Andiamo a vedere insieme che tipo di retroscena è venuto fuori.

Queste le parole di Venza: “I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare!”. E poi a chi non credeva a questa versione ha replicato: “Credete sempre a tutto, informatevi! Ovvio che ha dovuto dire degli impegni, figurati se si perdevano la festa di Alfonso. Apprezzo Oriana che al di là dell’assenza del suo fidanzato era lì a festeggiare colui che le ha regalato 6 mesi indimenticabili”.

E ora si aspetta l’eventuale risposta della coppia, che potrebbe voler dire la sua ad Amedeo Venza. I fan sono in attesa di avere chiarimenti, anche perché se fosse confermato il mancato invito a Donnamaria, si aprirebbe un vero e proprio caso.