Nella serata dell’11 maggio Alfonso Signorini ha festeggiato alla grande il suo recente compleanno, ma nonostante la presenza di numerosi vip, a fare rumore è stata la mancata presenza di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tutti si sono subito domandati cosa sia successo, anche perché loro due sono sempre stati molto affezionato al conduttore del Grande Fratello Vip. E si è scoperto tutto grazie ad una dichiarazione ufficiale della ragazza.

Tra l’altro, per quanto concerne il party di Signorini, non ci si è soffermati unicamente sull’assenza di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ma anche per la clamorosa lite tra Elenoire Ferruzzi ed Oriana Marzoli. Ferruzzi ha raccontato l’accaduto proprio a Giacomo Urtis: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca..o vuoi andare che sei una…’”. Insomma ora sembra chiaro, la discussione sembra nata non solo da un problema di fondo tra le due (ricordate che Elenoire ha detto di essersi innamorata di Daniele Dal Moro e di averlo baciato?).

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria saltano compleanno Signorini: il motivo

Certamente tutti si sarebbero aspettati l’arrivo di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma Alfonso Signorini era stato avvisato in precedenza e quindi possiamo subito dirvi che non è scoppiato un vero e proprio caso intorno a questa vicenda. C’è una ragione dietro questa scelta della coppia, poi l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha anche pubblicato una Instagram story che ha fatto piacere a tutti e immaginiamo anche al presentatore.

Avevano già preso altri impegni e quindi non hanno potuto prendere parte alla festa di Alfonso Signorini. Lei ha postato una foto insieme al conduttore e ha detto: “Purtroppo stasera non ci saremo. Ma recupereremo appena saliremo a Milano. Grazie Alfonso, se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo. Ti vogliamo bene, ci vediamo presto”. Quindi tra non molto potranno rincontrarsi e festeggiarlo a dovere.

Effettivamente i Donnalisi diranno grazie per sempre a Signorini, che li ha scelti per la settima edizione del GF Vip. Qui si sono conosciuti ed innamorati e ancora oggi stanno proseguendo una relazione sentimentale molto importante.